33 perce
Az egyik legritkább Holdat figyelhetjük meg vasárnap - Különböző Holdak az égen
Vérhold, Farkas Hold, Eper Hold, Szuper Hold. Csak néhány elterjedt megnevezés, amelyek más más jelenséget vagy időszakot jelölnek, de pontosan mit is jelentenek ezek az elnevezések?
Teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk vasárnap este. Ráadásul nagyon szerencsés időpontban figyelhetjük meg a jelenséget. A vérhold megfigyelésnek legjobb időpontját és helyszínét korábbi cikkünkben már megírtuk. De akkor most vérhold lesz vagy holdfogyatkozás?
Vérhold és más holdak az égen
Az elmúlt napok híradásai alapján sok olvasónkban felmerült a kérdés, hogy vasárnap akkor vérhold lesz vagy holdfogyatkozás? Mi a különbség a kettő között? Összegyűjtöttük a gyakran említett holdakat és jelentésüket.
Vérhold: Az a telihold, ami egy időbe esik a teljes holdfogyatkozással és ettől különleges vörös színt kap az égitest. A felsorolt jelenségek közül ez az egyik legritkább.
Kék Hold: Kék Holdról akkor beszélünk, amikor egy hónapon belül kétszer is van telihold. Ez abból adódik, hogy a Hold 354 nap alatt tesz meg 12 teljes ciklust, ami 11 nappal rövidebb, mint a naptári év. Így minden 2 és fél évben előfordul, hogy egy naptári hónapon belül kétszer is felragyog a telihold, ezt a második teliholdat nevezzük Kék Holdnak.
Vasárnap vérhold kel fel a horizonton, ekkor nézz fel az égre
Szuper Hold: Amikor a telihold a Föld körüli pályáján a legközelebb ér a bolygónkhoz nagyobbnak és sokkal fényesebbnek látszik az éjszakai égbolton. Ezt nevezzük szuper holdnak.
Eperhold: Gyakran használt kifejezés, amely elsősorban az észak-amerikai őslakosoktól származik, Európában gyakran Rózsa Holdnak nevezték. Ez az év hatodik teliholdja, nevét az ilyenkor szokásos eperszüretről kapta. Erről olvasóink is több gyönyörű fotót küldtek szerkesztőségünknek.
Az Eperhold mellett az észak-amerikai őslakosok minden teliholdat külön névvel illettek, amelyek az adott időszakhoz kötődő természeti jelenségeket vagy munkákat reprezentál. Ezek a nevek változó mértékben közismertek, a Farkas Holdról például már sokan hallhattak, ez a január első teliholdja, míg a Hód Hold vagy a Féreg Hold kevésbé ismertek.