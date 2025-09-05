Az egyik legritkább Holdat figyelhetjük meg vasárnap - Különböző Holdak az égen

Teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk vasárnap este. Ráadásul nagyon szerencsés időpontban figyelhetjük meg a jelenséget. A vérhold megfigyelésnek legjobb időpontját és helyszínét korábbi cikkünkben már megírtuk. De akkor most vérhold lesz vagy holdfogyatkozás?

Vasárnap este pazar lehetőség lesz a holdfogyatkozás megfigyelésére, ráadásul most ritka vérhold jelenik meg az égen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Mediaworks Archívum

Vérhold és más holdak az égen

Az elmúlt napok híradásai alapján sok olvasónkban felmerült a kérdés, hogy vasárnap akkor vérhold lesz vagy holdfogyatkozás? Mi a különbség a kettő között? Összegyűjtöttük a gyakran említett holdakat és jelentésüket.

Vérhold: Az a telihold, ami egy időbe esik a teljes holdfogyatkozással és ettől különleges vörös színt kap az égitest. A felsorolt jelenségek közül ez az egyik legritkább.

Kék Hold: Kék Holdról akkor beszélünk, amikor egy hónapon belül kétszer is van telihold. Ez abból adódik, hogy a Hold 354 nap alatt tesz meg 12 teljes ciklust, ami 11 nappal rövidebb, mint a naptári év. Így minden 2 és fél évben előfordul, hogy egy naptári hónapon belül kétszer is felragyog a telihold, ezt a második teliholdat nevezzük Kék Holdnak.