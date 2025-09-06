szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Spirituális nagyvizit

1 órája

Ha kemény leckét kapott, most megtudja, miért – Győri asztrológust kérdeztünk a vérholdról

Címkék#telihold#Kerecsényi Éva#győri asztrológus

Vasárnap különleges égi tüneményben gyönyörködhetünk. A vérhold azonban nemcsak a szemünket kápráztatja, hanem kozmikus tisztítótűzként értelmezhető, ráadásul háromszoros erővel ér fel – így véli egy győri asztrológus szakember, Kerecsényi Éva.

Szeptember 7-én, vasárnap vörösbe borul az égbolt: beköszönt a vérhold éjszakája, ami az év egyik legdrámaibb égi eseményének tekinthető az asztrológus szerint.

Kerecsényi Éva, asztrológus, vérhold, asztrológia, telihold
Kerecsényi Éva győri asztrológust kérdeztük a vérholdról.
Fotó: Archív

– A vérhold ereje háromszorosa egy szokásos teliholdnak, mivel a sors csomópontjaival áll együtt. Nem csupán égi látványosságról van szó, ez úgynevezett spirituális nagyvizit, ahol a sors könyvelője kopogtat be – magyarázza Kerecsényi Éva, győri asztrológus. – Ennek az időszaknak az álomszerű energiája felerősítheti az intuíciót, a belső hangokat. Ez az éjszaka a régi minták elengedéséről szól. A holdfogyatkozás spirituális jelentése: világíts rá, engedd el – vagyis szembenézés és megtisztulás. Aki az elmúlt két évben kemény leckéket kapott, most megértheti, mi miért történt. 

A szakember szerint a vérhold nem kérdez, hanem kijelent. Ha eddig halogattuk a változást, most az univerzum elvégzi helyettünk. 

– A spirituális ajtók csak annak nyílnak meg, aki hajlandó elengedni a múltat. Aki nyitott szívvel fogadja ezt az éjszakát, annak a sors akár új fejezetet is írhat – ígéri az asztrológus. A vérhold üzenete: amit elengedsz, az szabaddá tesz. Szerintem érdemes elgondolkodni rajta.

Vasárnap jön a vérhold

Egy cikkben szedtük össze, hogy mit érdemes tudni a vasárnapi vérholdról. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, pontosan mikor és meddig látható, hol érdemes nyomon követni!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu