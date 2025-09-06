Ha kemény leckét kapott, most megtudja, miért – Győri asztrológust kérdeztünk a vérholdról

Szeptember 7-én, vasárnap vörösbe borul az égbolt: beköszönt a vérhold éjszakája, ami az év egyik legdrámaibb égi eseményének tekinthető az asztrológus szerint.

Kerecsényi Éva győri asztrológust kérdeztük a vérholdról.

Fotó: Archív

– A vérhold ereje háromszorosa egy szokásos teliholdnak, mivel a sors csomópontjaival áll együtt. Nem csupán égi látványosságról van szó, ez úgynevezett spirituális nagyvizit, ahol a sors könyvelője kopogtat be – magyarázza Kerecsényi Éva, győri asztrológus. – Ennek az időszaknak az álomszerű energiája felerősítheti az intuíciót, a belső hangokat. Ez az éjszaka a régi minták elengedéséről szól. A holdfogyatkozás spirituális jelentése: világíts rá, engedd el – vagyis szembenézés és megtisztulás. Aki az elmúlt két évben kemény leckéket kapott, most megértheti, mi miért történt.

A szakember szerint a vérhold nem kérdez, hanem kijelent. Ha eddig halogattuk a változást, most az univerzum elvégzi helyettünk.

– A spirituális ajtók csak annak nyílnak meg, aki hajlandó elengedni a múltat. Aki nyitott szívvel fogadja ezt az éjszakát, annak a sors akár új fejezetet is írhat – ígéri az asztrológus. A vérhold üzenete: amit elengedsz, az szabaddá tesz. Szerintem érdemes elgondolkodni rajta.