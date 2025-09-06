Retró véradás Sopronban – sörrel, mignon-al és slágerekkel a jó ügyért - képgaléria

A véradókra nemcsak a jó zene, hanem barátságos vendéglátás is várt: sör és mignon segítette a feltöltődést a nemes cselekedet után.

A szervezők külön meglepetést is tartogattak számukra: minden résztvevő választhatott egy, a vércsoportjához illő bögrét vagy hűtőtáskát, ami nagy sikert aratott az önkéntesek körében.

Volt olyan, aki már huszadszor nyújtotta a karját, éppen ezért az esemény különösen inspiráló volt azok számára is, akik először ültek a véradók közé. Többen elmondták, hogy régóta tervezik a lépést, de eddig bizonytalanság tartotta vissza őket. Egy résztvevő arról is beszámolt, hogy korábban maga is többször kapott vért, és már akkor megfogadta: amint teheti, ő is így adja vissza a kapott segítséget.

Kónyáné Király Edit szintén először, de nem utoljára nyújtotta karját véradásra. Fotó: Varga Henrietta

RETRO véradás életmentéssel

A RETRO Véradás valódi üzenete túlmutat a zenén és a nosztalgikus hangulaton. Minden egyes véradó hozzájárult ahhoz, hogy a kórházakban legyen elegendő vérkészlet, amely életeket menthet. A kezdeményezés évről évre bizonyítja, hogy a jótékonykodás nem feltétlenül komor kötelesség: lehet vidám, közösségformáló és felemelő élmény is.