Retró véradás Sopronban – sörrel, mignon-al és slágerekkel a jó ügyért - képgaléria

Címkék#Retro véradás#Sopron#véradás

Időutazás a '70–'80–'90-es évekbe, miközben egyetlen tűszúrással életeket menthetünk. Így lehetne röviden összefoglalni az Országos Vérellátó Szolgálat immár 17. alkalommal megszervezett RETRO Véradásának hangulatát.

Varga Henrietta

Szeptember 6-án Sopron és Győr is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely 29 városban egyszerre kínált lehetőséget a véradásra és egyben közösségi élményt is nyújtott. 

vér
Ottjártunkkor többen várakoztak arra, hogy vérüket adhassák egy jó ügyért Fotó: Varga Henrietta

Sopronban, a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban nem csupán a segítő szándék hozta össze az embereket, hanem a hamisítatlan retró buli is, amely a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb slágereivel teremtett remek hangulatot.

Nézze meg képgalériánkat:

Retró véradás Sopronban – sörrel, mignon-al és slágerekkel a jó ügyért

Fotók: Varga Henrietta

A véradókra nemcsak a jó zene, hanem barátságos vendéglátás is várt: sör és mignon segítette a feltöltődést a nemes cselekedet után. 

A szervezők külön meglepetést is tartogattak számukra: minden résztvevő választhatott egy, a vércsoportjához illő bögrét vagy hűtőtáskát, ami nagy sikert aratott az önkéntesek körében.

Volt olyan, aki már huszadszor nyújtotta a karját, éppen ezért az esemény különösen inspiráló volt azok számára is, akik először ültek a véradók közé. Többen elmondták, hogy régóta tervezik a lépést, de eddig bizonytalanság tartotta vissza őket. Egy résztvevő arról is beszámolt, hogy korábban maga is többször kapott vért, és már akkor megfogadta: amint teheti, ő is így adja vissza a kapott segítséget.

Kónyáné Király Edit szintén először, de nem utoljára nyújtotta karját véradásra. Fotó: Varga Henrietta

RETRO véradás életmentéssel

A RETRO Véradás valódi üzenete túlmutat a zenén és a nosztalgikus hangulaton. Minden egyes véradó hozzájárult ahhoz, hogy a kórházakban legyen elegendő vérkészlet, amely életeket menthet. A kezdeményezés évről évre bizonyítja, hogy a jótékonykodás nem feltétlenül komor kötelesség: lehet vidám, közösségformáló és felemelő élmény is.

Sopronban ezen a napon ismét bebizonyosodott, hogy a segítségnyújtás öröme közösen még inkább megsokszorozódik és miközben mások életét jobbá tesszük, saját napunkat is ragyogóbbá varázsoljuk.

 

 

