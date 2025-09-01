Idén végzett a védőnők első évfolyama a győri egyetemen

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház és a győri Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara négy évvel ezelőtt közösen indította el „Egészségügyi gondozás és prevenció BSc Védőnő” szakirányú képzését. Olyan szakembereket szeretnének kinevelni, akik a betegségmegelőzés, egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve felügyelik, gondozzák a társadalom közösségeit. Az „Egészségügyi gondozás és prevenció – védőnő szakirány” (alapképzés) első évfolyama idén végzett. Inspirációjáról, a képzés tapasztalatairól, jövőbeni terveiről Horváth Rózát, kórházunk szakápolóját, friss diplomás védőnőt kérdezte a petz.hu.

Horváth Róza az első évfolyamon végzett Győrben védőnőként. Forrás: petz.hu

Mióta van az egészségügyi pályán?

­A győri Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolában végeztem, és négy évvel ezelőtt a győri kórház Urológiai Osztályán kezdtem meg szakápolói munkámat. Három hónappal később indult a Széchenyi Egyetem nappali védőnői képzése, amelyre jelentkeztem, majd 2022-ben visszatértem a kórház gyermekosztályára. Azóta is itt vagyok, most már főállásban, a védőnői diplomát munka mellett szereztem meg.

Gyakori, hogy valakit szakápolóként a védőnői hivatás is érdekel?

– Az egyetemi képzésen több korábbi középiskolás osztálytársammal együtt vettem részt, így nem vagyok egyedül ezzel az érdeklődéssel. Igazi nagycsaládban nőttem fel, az empátia, az érzékenység, a gyerekek szeretete mondhatni velem született tulajdonságok. Azt gondolom, a kórház gyermekosztályán most a lehető legjobb helyen vagyok, remek közösségben, nagyszerű munkatársakkal, orvosgárdával. Itt a napok nagyon „pörgősek”, rengeteg olyan impulzus ér, amit majd egyszer hasznos tudásként vihetek magammal.

