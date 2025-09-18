szeptember 18., csütörtök

Közlekedés

1 órája

Vasúti átjárókat zárnak le, új terelések az M1-esen, építési munkák az 1-es főút mentén

M1-es autópálya, közlekedés, Útinform, útépítés

Egy hírben az Utinform csütörtöki vármegyénket érintő hírei. Vasúti átjárókat zárnak le több településen, új tereléseket építenek ki az M1-esen, és több építési munkát végeznek az 1-es főút mentén is.

Egy hírben az Utinform csütörtöki vármegyénket érintő hírei. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat:

Alsóbbrendű utak Győr-Moson-Sopron vármegyében:

  • Babót térségében a Babót bekötő úton található vasúti átjárót munkavégzés miatt teljes szélességében lezárják. Az erre az időszakra kiépített terelőutat sárga táblák jelzik.
  • Nagyszentjános belterületén, a Gönyű-Nagyszentjános-Bőny összekötő úton a vasúti átkelő közelében javítási munkálatokat végeznek, ezért a 3-as km-nél félpályán, irányonként váltakozva lehet haladni.

Az M1-es autópálya

  • Lébény után, a határ irányába is új terelést építettek ki. A 148-as és a 161-es km között külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába külső és a leállósáv járható.
  • Új terelést építettek ki Győr elkerülő szakaszán, a 117-es és a 104-es km között. A Budapest felé vezető oldalon a külső, és a leállósávot lezárták, így az arra haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A munkavégzés nem jár csomóponti ág zárással.
  • Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban szélesítési munka folyik, a 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkálatokhoz kapcsolódóan az M0-s autóút csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon is csak két szűk sáv járható.
  • A szélesítési munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.
  • Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

1-es főút

  • A 123-as km-nél, Győr belterületén kábelt fektetnek. Félpályás korlátozás van érvényben.
  • Győr határában, a 129-es km-nél csomópont építési munkák miatt a forgalom félpályán, váltakozva halad.
  • Tatabánya határában az 57-es km-nél hídvizsgálat folyik, Vértesszőlős felé időszakosan lezárják a külső sávot.

85-ös főút

  • Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.
