Vasúti átjárókat zárnak le a térségben, mutatjuk a helyszíneket

Négy napon végez karbantartási munkálatokat a GYSEV Zrt. régiónkban. Tájékoztatásuk szerint a következő hetekben több vasúti útátjáró is időszakosan, teljes szélességben zárva tart.

Vasúti átjárókat tart karban a GYSEV.



Petőháza állomás melletti vasúti átjáró (a 8519-es számú, Petőháza–Fertőd összekötő úton): lezárva 2025. szeptember 9-én 7 órától szeptember 11-én 16 óráig .

(a 8519-es számú, Petőháza–Fertőd összekötő úton): lezárva . Fertőhomok és a 85-ös főút közötti vasúti átjáró (a 8524-es számú összekötő úton): lezárva 2025. szeptember 12-én 7 órától szeptember 13-án 16 óráig .

(a 8524-es számú összekötő úton): lezárva . Babót és a 85-ös főút közötti vasúti átjáró (az 86131-es számú bekötőúton): lezárva 2025. szeptember 17-én 6 órától szeptember 24-én 7 óráig.

A lezárások idején a gépjárműforgalom a kijelölt kerülőutakon haladhat.

A GYSEV Zrt. kéri az érintett közlekedők türelmét és megértését.