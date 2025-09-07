Forgalom kerülőutakon
Vasúti átjárókat zárnak le a térségben, mutatjuk a helyszíneket
Időszakos vasúti átjáró lezárások várhatóak Sopron környékén. A lezárások idején kerülőutakon kerülhetjük el a vasúti átjárókat.
Fotó: Shutterstock
Négy napon végez karbantartási munkálatokat a GYSEV Zrt. régiónkban. Tájékoztatásuk szerint a következő hetekben több vasúti útátjáró is időszakosan, teljes szélességben zárva tart.
- Petőháza állomás melletti vasúti átjáró (a 8519-es számú, Petőháza–Fertőd összekötő úton): lezárva 2025. szeptember 9-én 7 órától szeptember 11-én 16 óráig.
- Fertőhomok és a 85-ös főút közötti vasúti átjáró (a 8524-es számú összekötő úton): lezárva 2025. szeptember 12-én 7 órától szeptember 13-án 16 óráig.
- Babót és a 85-ös főút közötti vasúti átjáró (az 86131-es számú bekötőúton): lezárva 2025. szeptember 17-én 6 órától szeptember 24-én 7 óráig.
A lezárások idején a gépjárműforgalom a kijelölt kerülőutakon haladhat.
A GYSEV Zrt. kéri az érintett közlekedők türelmét és megértését.
