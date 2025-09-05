szeptember 5., péntek

Felcsillant a remény

28 perce

Felüljáró kerülhet az Újlak utcai vasúti átjáróba? - Már vannak tervek

Felcsillant a remény az Újlak utcai átjáróban rendszeresen várakozók számára. A MÁV nem tervez változtatást a vasúti átjáróban, a győri önkormányzattól azonban kaptak terveket néhány lehetséges felüljáróval kapcsolatban.

Dániel Viktória

Egyre nyúlik a kocsisor az Újlak utcai vasúti átjáró mindkét oldalán. Nem szokatlan látvány ez, az átkelő a rendkívül hosszú várakozási idejéről híres. Az utca emberét és a MÁV-ot is megkérdeztük arról, mi a véleménye az évtizedek óta tartó helyzetről.

A MÁV nem tervez változtatást az Újlak utcai vasúti átjáróban, az önkormányzatnak azonban vannak felüljáró tervei.
A MÁV nem tervez változtatást az Újlak utcai vasúti átjáróban, az önkormányzatnak azonban vannak felüljáró tervei. Fotó: Csapó Balázs

Évek a sorompónál

– Húsz évig kézbesítettem leveleket kerékpárral, ebből szerintem legalább ötöt azzal töltöttem, hogy itt várakoztam – mondta el Tibor, aki ugyan most már nyugdíjas, de most is éppen egy piros jelzésnél várja, hogy elhaladjon a vonat.

Tercsik Ilona kisfia is egyre nehezebben bírja a várakozást a kerékpár gyerekülésében. 

– Valamit kezdeni kell ezzel, mert ez így nem állapot. A kerékpárosoknak és a gyalogosoknak nem igazán van alternatívájuk, az autósok el tudnak kerülni a felüljáró felé, de én a gyerekkel és a csomagokkal nem merek lemenni a vasúti aluljáróban lévő meredek kerékpáros lejárón. Így marad a várakozás, ha szerencsénk van csak néhány perc, ha nem, akár fél órát is itt töltünk. Egy alul- vagy felüljáró minden gondot megoldana, akkor a vonatok is járhatnának és mi is mehetnénk a dolgunkra.

Tekintse meg a helyszínen készült további fotóinkat:

Fotók: Csapó Balázs

Közel 350 vonat naponta

A várakozási idővel kapcsolatban megkerestük a MÁV-ot is, akik az átjáró szélességével és a tényleges rendkívüli forgalommal indokolták, hogy miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót.

– Itt halad a Budapest-Hegyeshalom és a Győr–Sopron–Ebenfurt vasútvonal, ezen keresztül történik a győri GYSEV pályaudvar kiszolgálása,

  • 24 óra alatt átlagosan közel 240 személyszállító vonat közlekedik
  • A reggeli csúcsidőszakban, 7-8 óra között 11 személyszállító vonat érinti az átjárót
  • Jelenleg napi 100-120 tehervonat és további 10 üzemi célú vonat is áthalad ezen a szakaszon. 

– írták meg válaszukban.

Fotó: Csapó Balázs

Így zárják a sorompót

 Hozzátették: az átjárónál és a vasútállomáson akár 100 km/órás sebességgel is közlekedhetnek vonatok. A sorompó lezárását az érkező vonatok esetén maga a vasúti jármű végzi biztonságos távolságra lévő behatási pontra való ráhaladással. Az induló vonatok és a tolatási mozgások esetén a sorompót a forgalmista az elektronikus biztosítóberendezés segítségével zárja le még azelőtt, hogy a jelzőt szabadra állítaná a vonat részére. 

Széles a vasúti átjáró

 Az Újlak utcai átjáró azért is különleges eset, mert szélessége jelentősen meghaladja a megszokott átjárókét. 

5 vágányt keresztez, ennek megfelelően minimum 20-25 méter közúti felületen kell biztosítani, ráadásul – a közlekedők biztonsága érdekében – a sorompó piros jelzése és a csapórúd lecsukása közötti úgynevezett kiürítési időtartam is hosszabb a máshol megszokotthoz képest. 

(A közlekedésbiztonsági előírások szerint a közúti járművek átjárókban történő áthaladását minimum 5 km/órás sebességgel kell számolni, tehát a kiürítési idő is ehhez igazodik.) Emiatt a többlet idő miatt a jelentős vasúti forgalom sokszor nem teszi lehetővé, hogy két vonat között a sorompó felnyílhasson.

A vasúttársaság arra törekszik, hogy a vasúti átjárók esetében a sorompók zárva tartási ideje ne legyen indokolatlanul hosszú, ugyanakkor a teljes biztonságot is garantálja. Ehhez a MÁV a rendőrség, a közútkezelő és az illetékes önkormányzat szakmai véleményét is figyelembe veszi.

Fotó: Csapó Balázs

 Lesz felüljáró az Újlak utcában?

Győr állomás átépítése során a jelenlegi elektronikus biztosítóberendezést 2007-ben helyezték üzembe, ami korszerűnek számít.

A fejlesztési tervekben, stratégiai koncepciókban az Újlak utcai közúti-vasúti kereszteződés kiváltása nem szerepel, ám 2024-ben a győri önkormányzat által felkért tervező gyalogos-kerékpáros felüljárót tervezett a korábban (1980-ban) elbontott gyalogos felüljáró („repülőhíd”) helyére. 

A tervező 3 verziót készített, melyet a MÁV-val is egyeztetett, hogy a vasúti előírásokat megfelelően tudja alkalmazni a terveiben. 

 

