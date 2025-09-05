Felüljáró kerülhet az Újlak utcai vasúti átjáróba? - Már vannak tervek

Egyre nyúlik a kocsisor az Újlak utcai vasúti átjáró mindkét oldalán. Nem szokatlan látvány ez, az átkelő a rendkívül hosszú várakozási idejéről híres. Az utca emberét és a MÁV-ot is megkérdeztük arról, mi a véleménye az évtizedek óta tartó helyzetről.

Fotó: Csapó Balázs

Évek a sorompónál

– Húsz évig kézbesítettem leveleket kerékpárral, ebből szerintem legalább ötöt azzal töltöttem, hogy itt várakoztam – mondta el Tibor, aki ugyan most már nyugdíjas, de most is éppen egy piros jelzésnél várja, hogy elhaladjon a vonat.

Tercsik Ilona kisfia is egyre nehezebben bírja a várakozást a kerékpár gyerekülésében.

– Valamit kezdeni kell ezzel, mert ez így nem állapot. A kerékpárosoknak és a gyalogosoknak nem igazán van alternatívájuk, az autósok el tudnak kerülni a felüljáró felé, de én a gyerekkel és a csomagokkal nem merek lemenni a vasúti aluljáróban lévő meredek kerékpáros lejárón. Így marad a várakozás, ha szerencsénk van csak néhány perc, ha nem, akár fél órát is itt töltünk. Egy alul- vagy felüljáró minden gondot megoldana, akkor a vonatok is járhatnának és mi is mehetnénk a dolgunkra.

