Megújulhat az óvári vasútállomás, a Hild teret a város veheti át a MÁV-tól - videók

A korábbi és a jelenlegi városvezetés mellett a térség országgyűlési képviselője, Nagy István is foglalkozik a mosonmagyaróvári vasútállomás helyzetével. Hosszú évek óta gondot jelent a parkolás a mosonmagyaróvári vasútállomáson. A vasútállomás ügyének rendezésére már többször is felmerült, hogy a mosonmagyaróvári önkormányzat átvenné a MÁV-tól a területet. E témában kereste fel Nagy István még júliusban az Építési és Közlekedési Minisztériumot. A parkolási helyzet mellett most magára az épületre is új fejezet várhat – legalábbis ez derül ki az agrárminiszter új videóbejegyzéseiből.

A vasútállomás körüli parkolási gondok mellett a vasútállomás helyzetével is foglalkoznak.

Fotó: Kerekes István

A vasútállomás és a parkolás

– Szinte egy talpalatnyi hely sincs itt a mosonmagyaróvári Hild téren, a vasútállomás előtt. Ezért kezdeményeztük a MÁV vezérigazgatóságánál, hogy adja át a város számára a területet, hogy a város ki tudja alakítani azt a korszerű parkolási lehetőséget, amelyet mindannyian igénybe tudunk venni. A tárgyalások folynak, a szándék megvan

– hívta fel a figyelmet Nagy István.

– A mosonmagyaróvári vasútállomás is bekerült a MÁV nagy országos vasútállomás felújítási programjai közé

– tért át a vasútállomás épületére Nagy István.

Mint elmondta, az ikonikus épületnél fontos a biztonság. Az ablak- és a két bejárati ajtó cseréje meg fog történni, bekamerázzák a épületet és a mellette található illemhelyet a közbiztonság érdekében. Mivel az ingatlan műemléképület, ezért ennek tervezése, engedélyezetése és kivitelezése is hosszabb időt vesz igénybe. A két új ajtó időzáras lesz: amikor a jegypénztár nem üzemel, a vonatok nem járnak, illetéktelenek nem használhatják a vasútállomást.