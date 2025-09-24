szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

3 órája

Megújulhat az óvári vasútállomás, a Hild teret a város veheti át a MÁV-tól - videók

Címkék#MÁV#Mosonmagyaróvár#vasútállomás#épület#Nagy István#jegypénztár

A mosonmagyaróvári vasútállomás is bekerült a MÁV nagy országos vasútállomás felújítási programjai közé – osztotta meg videóbejegyzésban Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. A Lajta-parti város vasútállomásáról, az ott uralkodó állapotokról és a parkolási gondokról többször is írtunk portálunkon.

Kisalföld.hu

A korábbi és a jelenlegi városvezetés mellett a térség országgyűlési képviselője, Nagy István is foglalkozik a mosonmagyaróvári vasútállomás helyzetével. Hosszú évek óta gondot jelent a parkolás a mosonmagyaróvári vasútállomáson. A vasútállomás ügyének rendezésére már többször is felmerült, hogy a mosonmagyaróvári önkormányzat átvenné a MÁV-tól a területet. E témában kereste fel Nagy István még júliusban az Építési és Közlekedési Minisztériumot. A parkolási helyzet mellett most magára az épületre is új fejezet várhat – legalábbis ez derül ki az agrárminiszter új videóbejegyzéseiből. 

A vasútállomás körüli parkolási gondok mellett a vasútálllomás helyzetével is foglalkoznak
A vasútállomás körüli parkolási gondok mellett a vasútállomás helyzetével is foglalkoznak.
Fotó: Kerekes István

A vasútállomás és a parkolás

– Szinte egy talpalatnyi hely sincs itt a mosonmagyaróvári Hild téren, a vasútállomás előtt. Ezért kezdeményeztük a MÁV vezérigazgatóságánál, hogy adja át a város számára a területet, hogy a város ki tudja alakítani azt a korszerű parkolási lehetőséget, amelyet mindannyian igénybe tudunk venni. A tárgyalások folynak, a szándék megvan

 – hívta fel a figyelmet Nagy István.

– A mosonmagyaróvári vasútállomás is bekerült a MÁV nagy országos vasútállomás felújítási programjai közé

 – tért át a vasútállomás épületére Nagy István. 
Mint elmondta, az ikonikus épületnél fontos a biztonság. Az ablak- és a két bejárati ajtó cseréje meg fog történni, bekamerázzák a épületet és a mellette található illemhelyet a közbiztonság érdekében. Mivel az ingatlan műemléképület, ezért ennek tervezése, engedélyezetése és kivitelezése is hosszabb időt vesz igénybe. A két új ajtó időzáras lesz: amikor a jegypénztár nem üzemel, a vonatok nem járnak, illetéktelenek nem használhatják a vasútállomást.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu