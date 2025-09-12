szeptember 12., péntek

Mária névnap

20°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozgólépcső, bolt tisztítás

2 órája

Így újítanák fel a győri vasútállomást olvasóink

Címkék#Budapest#vonat#győri vasútállomás#pályaudvar

Felújítják a győri vasútállomást, hangzott el a minap. Az állomásmegújítási program keretében hét vasútállomás felújítása van tervben. A győri pályaudvar esetében 2026-ban kezdődhetnek el a munkálatok.

Gyurina Zsolt
Így újítanák fel a győri vasútállomást olvasóink

Fotó: Csapo Balazs

Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével. Lázár János tetemes összeget mozdítana meg a vasútállomások, forgalmas pályaudvaruk felújítására. A győri vasútállomás nagyon megértett már a felújításra. Megkérdeztük az állomáson várakozókat, ők milyen felújításokat, fejlesztéseket javasolnának a MÁV-nak. 

Vasútállomás lift nélkül Győrben - nonszensz
Vasútállomás lift nélkül Győrben - nonszensz. Fotó: Csapo Balazs

Vasútállomás lift nélkül Győrben - nonszensz

Két fiatal lányt szólítottunk meg először. Nagy Mónika és Ádám Elvira Győrben tanulnak, Mint Mónika mondta, Budapesten született, szülei most is ott laknak, Győrbe egyetemre jár. - Hetente utazom haza, és bizony egy mozgólépcső vagy lift nagyon kellene a vasútállomásra, mert mindig bőröndöt cipelek magammal. 

- Nekem nagyon hiányzik, hogy megszűnt a DM, egy nagyobb bolt jól jönne akkor, amikor várok a vonatra és van időm vásárolgatni. - felelte érdeklődésünkre egy nő, aki Bakonyszentlászlón lakik, és minden hétköznap Győrbe utazik vonattal munkahelyére, a rendőrségre. hajnali háromkor kel, négykor indul útnak, fél hattól kettőig dolgozik. A mozgólépcsőn kívül még a szabadhegyi vasútállomás felújítását is javasolta - arra a romos épületre nagyon ráférne a tatarozás. 

Lemaradt az osztálytalálkozóról

Ott jártunkkor éppen Aschaffenburgból érkezett egy német csoport Győrbe, utazásuk oka kirándulás némi munkával. A hölgyekből álló társaság mindegyik tagja kofferral érkezett, és bizony nagy nehézségek árán cipelték fel azokat a lépcsőn. Így egyértelmű volt nekik, hogy a lift beépítése lenne a legfontosabb a felújítás során. Egy, a bejáratnál álldogáló idős asszony hetente megfordul a győri vasútállomáson. Véleménye szerint egy tisztogatás ráférne az épületre, és ez igaz a belsejére és a külsejére egyaránt. A lift pedig evidens. Mint mondta, megtörtént, hogy az osztálytalálkozóra azért nem tudott eljönni egyikük, mert az kerekesszékes lévén nem voltak biztosak benne, tudják a vágányok és a bejárat között mozgatni. Vannak ugyan alacsonypadlós járatok, de az, hogy melyik vágányra érkeznek, bizonytalan, így inkább volt osztálytársuk lemondta az utazást és a találkozót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu