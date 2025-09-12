Így újítanák fel a győri vasútállomást olvasóink

Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével. Lázár János tetemes összeget mozdítana meg a vasútállomások, forgalmas pályaudvaruk felújítására. A győri vasútállomás nagyon megértett már a felújításra. Megkérdeztük az állomáson várakozókat, ők milyen felújításokat, fejlesztéseket javasolnának a MÁV-nak.

Vasútállomás lift nélkül Győrben - nonszensz. Fotó: Csapo Balazs

Két fiatal lányt szólítottunk meg először. Nagy Mónika és Ádám Elvira Győrben tanulnak, Mint Mónika mondta, Budapesten született, szülei most is ott laknak, Győrbe egyetemre jár. - Hetente utazom haza, és bizony egy mozgólépcső vagy lift nagyon kellene a vasútállomásra, mert mindig bőröndöt cipelek magammal.

- Nekem nagyon hiányzik, hogy megszűnt a DM, egy nagyobb bolt jól jönne akkor, amikor várok a vonatra és van időm vásárolgatni. - felelte érdeklődésünkre egy nő, aki Bakonyszentlászlón lakik, és minden hétköznap Győrbe utazik vonattal munkahelyére, a rendőrségre. hajnali háromkor kel, négykor indul útnak, fél hattól kettőig dolgozik. A mozgólépcsőn kívül még a szabadhegyi vasútállomás felújítását is javasolta - arra a romos épületre nagyon ráférne a tatarozás.

Lemaradt az osztálytalálkozóról

Ott jártunkkor éppen Aschaffenburgból érkezett egy német csoport Győrbe, utazásuk oka kirándulás némi munkával. A hölgyekből álló társaság mindegyik tagja kofferral érkezett, és bizony nagy nehézségek árán cipelték fel azokat a lépcsőn. Így egyértelmű volt nekik, hogy a lift beépítése lenne a legfontosabb a felújítás során. Egy, a bejáratnál álldogáló idős asszony hetente megfordul a győri vasútállomáson. Véleménye szerint egy tisztogatás ráférne az épületre, és ez igaz a belsejére és a külsejére egyaránt. A lift pedig evidens. Mint mondta, megtörtént, hogy az osztálytalálkozóra azért nem tudott eljönni egyikük, mert az kerekesszékes lévén nem voltak biztosak benne, tudják a vágányok és a bejárat között mozgatni. Vannak ugyan alacsonypadlós járatok, de az, hogy melyik vágányra érkeznek, bizonytalan, így inkább volt osztálytársuk lemondta az utazást és a találkozót.