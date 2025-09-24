szeptember 24., szerda

Vaskakas Taverna

3 órája

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a győri polgármester

Feljelentést tett Pintér Bence Győr polgármestere a Vaskakas Tavernát is birtokló cég 2022-es megvásárlásával kapcsolatban. A város vezetése szerint indokolatlanul magas áron vásárolták meg két évvel ezelőtt az épületet.

Szomorúan áll őrt a Bécsi kaputér sarkán a Vaskakas Taverna. Sokan álmodták már újra, de az épület leromlott állapota miatt a felújítás hatalmas összegeket emésztene fel.

Fotó: Csapo Balazs

Győr történelmi épületeinek sorsa gyakran képezi közbeszéd tárgyát. A Napóleon-ház, a Spartacus-csónakház és a Vaskakas Taverna évek óta várja, hogy valaki visszaadja régi fényét és új élettel töltse meg. Pintér Bence polgármester tervei szerint a következő évtől minden évben külön összeget különítenek el erre a célra.

Hányattatott sorsú Vaskakas Taverna

A győri Vaskakas Taverna és a szorosan hozzá tartozó, mellette álló Schäffer-ház, a város egyik ikonikus helyszínén fekszik páratlan panorámával. Azonban hosszú évtizedek óta csak az enyészet jár a falak közt. Az épületegyüttest a város 2007-ben adta el egy cégnek, majd 2022-ben visszavásárolta azt. Az évek során több elképzelés született a felújítást és az újrahasznosítás kapcsán, de az ingatlan állapota azóta is változatlan.

– 2007-ben 200 millióért adta el az önkormányzat a Vaskakas Tavernát és a Schäffer-házat. 2022-ben pedig arról döntöttek, hogy a Győr-Szol Zrt. 700 millió forintért vásárolja meg az épületeket is birtokló céget – mondta el Pintér Bence polgármester szerdai sajtótájékoztatóján. – Egy 2022 szeptemberében készült becslés alapján 288 millió forintra értékelték a céget. A cég hiteleit is beleszámolva pedig nem lehetett több mint 508 millió forint. Az épület állapota a 2007-es vásárlás óta folyamatosan romlott, érdemi beruházás pedig nem történt benne. A 700 milliós vásárlás rossz szakmai döntés volt, de felmerül a bűncselekmény gyanúja is.

Ezért a polgármester szerdán tett feljelentést az ügyben a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, a település vagyonát érintő, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés bűntette és ezen bűncselekményhez köthető más bűncselekmények miatt.

Pintér Bence polgármester azt tervezi, hogy a következő évtől, a költségvetésben elkülönített összeg lesz a belvárosi épületek állapotának rendezésére.
Fotó: Csapó Balázs

Több pénz a belvárosi épületekre

– A következő évtől a költségvetésben minden évben 400 millió forintot tervezünk elkülöníteni a belvárosi ingatlanok helyzetének rendezésére – hangsúlyozta Pintér Bence polgármester.

Kósa Roland alpolgármester elmondta, hogy az első és legfontosabb teendő e téren a Napóleon-ház megmentése, de az Apátúr-házzal is lennének teendők. A Vaskakas Taverna rendbetétel kapcsán pedig kiderült: csak a tetőszerkezet kijavítás több száz milliós tétel lenne.

 

