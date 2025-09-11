Gyerekkívánságokat teljesít a Titkos Társaság

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vaskakas Bábszínház Titkos Társasága (VTT) gyermekkívánságokat teljesít. Az iskola első napján egy 1. osztályos VTT tag álmát váltották valóra. Lilla, a pinty kíséretében érkezett meg az iskolába Sára, vagyis Lilla, egészen az iskolapadig repült vele.

A kívánságteljesítő bábszínházas csapat folytatta a munkát, a héten egy állatbarát titkos társasági tagnak váltották valóra a vágyát. Frakk Vitányi Juhész István kísérte el az oviba.