szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Vaskakas Bábszínház

1 órája

Gyerekkívánságokat teljesít a Titkos Társaság

Gyerekkívánságokat teljesít a Titkos Társaság

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vaskakas Bábszínház Titkos Társasága (VTT) gyermekkívánságokat teljesít. Az iskola első napján egy 1. osztályos VTT tag álmát váltották valóra. Lilla, a pinty kíséretében érkezett meg az iskolába Sára, vagyis Lilla, egészen az iskolapadig repült vele.

A kívánságteljesítő bábszínházas csapat folytatta a munkát, a héten egy állatbarát titkos társasági tagnak váltották valóra a vágyát. Frakk Vitányi Juhész István kísérte el az oviba.

Álmokat vált valóra a Vaskakas Bábszínház

Fotók: VTT

A hét harmadik napján, a 3. kívánság is teljesült. A VTT hercegnő a szomorú királykisasszonnyal érkezett meg az óvodába. A kis hercegnőnek és Emőkének még egy kicsi játék is belefért a reggeli programba.

