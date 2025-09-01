Vaskakas új évada - Retro, klasszikus és győri mesék a színpadon - Képgaléria, videó

A sok-sok évnyitó mellett egy évadnyitót is ünnepeltek ma Győrben. A Vaskakas Bábszínház munkatársai lebarnulva, kipihenten és ami még fontosabb tettre készen érkeztek vissza a Győrkőcfesztivál után jól megérdemelt pihenőjükről. Szeptember első napján bemutatták az új évad repertoárját, amelyben a kicsik mellett a szülők is találhatnak kedvükre való mesét.

Újabb varázslatos és mesés évadot álmodott meg a Vaskakas Bábszínház társulata. Már a premierek is megvannak.

Fotó: Molcsányi Máté

Viccestől az érzelmesig

–A 2025/26-os évadot ünnepélyesen megnyitom – hangzottak Kocsis Rozi a győri Vaskakas Bábszínház igazgatójának szavai az évad új premier előadásainak bemutatása után. A társulat idén is komoly repertoárral készül. A Tücsök Panzió komédiájában már az évad elején kiderül, kivel is házasodik végül a tücsök. Majd egy Benedek Elek mese és a régi idők kedvence Runcájsz kerül színpadra. A Hessmesében pedig kiderül, hogy a győri víztoronynak különleges lakói vannak, tündér posta üzemel itt, ahol összetépett szerelmesleveleket javítanak. Az évadot pedig egy szívmelengető klasszikus a Bambi zárja majd.

