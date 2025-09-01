szeptember 1., hétfő

Vaskakas új évada - Retro, klasszikus és győri mesék a színpadon - Képgaléria, videó

Címkék#bábszínház évad#Vaskakas Bábszínház#Bambi

Bemutatták a Vaskakas Bábszínház 2025/26-os évadának legújabb előadásait. A gyerekek mellett a felnőttek számára is nosztalgikus élmény lehet több előadás.

Dániel Viktória

A sok-sok évnyitó mellett egy évadnyitót is ünnepeltek ma Győrben. A Vaskakas Bábszínház munkatársai lebarnulva, kipihenten és ami még fontosabb tettre készen érkeztek vissza a Győrkőcfesztivál után jól megérdemelt pihenőjükről. Szeptember első napján bemutatták az új évad repertoárját, amelyben a kicsik mellett a szülők is találhatnak kedvükre való mesét.

Vaskakas Bábszínház
Újabb varázslatos és mesés évadot álmodott meg a Vaskakas Bábszínház társulata. Már a premierek is megvannak.
Fotó: Molcsányi Máté

Viccestől az érzelmesig

–A 2025/26-os évadot ünnepélyesen megnyitom – hangzottak Kocsis Rozi a győri Vaskakas Bábszínház igazgatójának szavai az évad új premier előadásainak bemutatása után. A társulat idén is komoly repertoárral készül. A Tücsök Panzió komédiájában már az évad elején kiderül, kivel is házasodik végül a tücsök. Majd egy Benedek Elek mese és a régi idők kedvence Runcájsz kerül színpadra. A Hessmesében pedig kiderül, hogy a győri víztoronynak különleges lakói vannak, tündér posta üzemel itt, ahol összetépett szerelmesleveleket javítanak. Az évadot pedig egy szívmelengető klasszikus a Bambi zárja majd.

Nézze meg képgalériánkat: 

Bemutatták a Vaskakas Bábszínház 2025/26-os évadának legújabb előadásait

Fotók: Molcsányi Máté

Ezen felül minden győri bölcsődébe ellátogatnak a színészek, nem is egyszer, hanem mindjárt kétszer a babaszínház keretében. Valamint folytatódnak a tájelőadások is, legközelebb például Nyíregyházára hívták meg a társulat színészeit.

Vaskakas Bábszínház új évada

  • Tücsök Panzió (október eleje)
  • Kivagy János (november)
  • Rumcájsz (november)
  • Hessmese (február vége)
  • Bambi (április vége)

A matiné előadásokkal már októbertől várják a nagyközönséget, illetve szeptemberben beindul a bérletes előadások szervezése.

Vidáman, rengeteg új mesével érkezett vissza a társulat a Győrkőcfesztivál utáni nyári pihenőről.
Fotó: Molcsányi Máté

Kék bérlet, kék jegy

Az évadnyitón részt vett Kósa Roland alpolgármester, aki Győr kulturális intézményeire, mint a város állandó csillagaira hivatkozott, melyek közt a Vaskakas különösen fénye. Borsi Róbert kulturális tanácsnok, pedig azt hangsúlyozta milyen fontos azoknak a kulturális intézményeknek a munkája, amelyek a gyermekközönséget szólítják meg. Boncsarovszky Péter Fiatalokért és civil közösségekért felelős tanácsnok pedig egy különleges ötlettel kereste fel a Bábszínházat a nyári szünet végén.

– A Vaskakas Bábszínház is csatlakozott a kék bérlet, kék jegy akcióhoz, aminek célja, hogy a fogyatékossággal, autizmussal élőket segítse. Az együttműködésnek köszönhetően az érintettek nagyon kedvezményesen, 4000 ezer forinttért válthatnak kék bérletet a bábszínházba, amivel négy előadást nézhetnek meg, az őket kísérő felnőttek pedig előadásonként 500 Forintért válthatnak kék jegyet. Így egy-egy előadáson való részvétel olcsóbb, mint egy gombóc fagyi a Baross úton.

A kedvezményes bérlettípus igényléséhez AOSZ (Autisták Országos Szövetsége) kártyát, vagy fogyatékosságot igazoló MÁK (Magyar Államkincstár) kártyát kell bemutatni.

Korábban már másik két intézmény az Aqua Sportközpont és a Kimba Elefántpark is csatlakozott a kék jegy kezdeményezéshez.

Az előző évad számokban: A tavalyi évben 341 saját előadást bonyolított le a Társulat és 5 vendégelőadásnak adott otthont, valamint közel 70.000 nézőt vonzott be a Győrkőcfesztivállal együtt. A tavalyi évadban is jelentős szerepet kaptak a tájelőadások, melyek keretében a Társulat az egész ország területére vitte el a darabjait. Összesen 67 előadást játszottak több, mint 4000 fő nézőszámmal. Nemcsak Magyarországon, de Ausztriában és Szlovákiában is szerepeltek több darabbal.

 

 

