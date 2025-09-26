Brutális zöldségóriások a győri vásárcsarnokban: kétkilós karfiolra és kígyóuborka-méretű hegyes erősre akadtunk

A győri vásárcsarnokban péntek délelőtt szebbnél szebb termények kínálták magukat. Akkora fej karfiolt árult egy koroncói őstermelő, hogy nem hittünk a szemünknek, amikor mérlegre tette. A digitális eszköz számai egészen 1885 grammig szaladtak, a szemöldökünk pedig a homlokunk közepéig.

Kincsesné Szabó Ibolya a győri vásárcsarnokban árulja az óriási nőtt koroncói karfiolokat. Görgessen lejjebb a piaci árakért!

Fotó: Csapó Balázs

– Most kezdődött a szezonja, folyamatosan szedjük – árulta el Kincsesné Szabó Ibolya, aki saját készítésű, csinos kis fészekben árulja a koroncói karfiolokat. – Gyönyörű, hófehér, sokan vittek ma – tette hozzá a 800 forintos kilónkénti áron mért zöldségre.

Egy standdal arrébb Barbara akkora hegyes erős paprikát árult, amely kígyóuborka-méretével vetekszik. 500 forintért vásárolhatják meg a csípős ízek szerelmesei a kapszaicinadagjukat.