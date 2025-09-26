2 órája
Brutális zöldségóriások a győri vásárcsarnokban: kétkilós karfiolra és kígyóuborka-méretű hegyes erősre akadtunk
Péntek délelőtt rengetegen nyüzsögtek a győri vásárcsarnok standjai között, az üres kosárral érkezők súlyos terhet cipelve tértek haza. Jól fogytak az idényzöldségek és -gyümölcsök a győri vásárcsarnokban. No de a legfontosabb kérdés: mennyibe kerül a bevásárlás? Friss piaci árakat hoztunk.
A győri vásárcsarnokban péntek délelőtt szebbnél szebb termények kínálták magukat. Akkora fej karfiolt árult egy koroncói őstermelő, hogy nem hittünk a szemünknek, amikor mérlegre tette. A digitális eszköz számai egészen 1885 grammig szaladtak, a szemöldökünk pedig a homlokunk közepéig.
– Most kezdődött a szezonja, folyamatosan szedjük – árulta el Kincsesné Szabó Ibolya, aki saját készítésű, csinos kis fészekben árulja a koroncói karfiolokat. – Gyönyörű, hófehér, sokan vittek ma – tette hozzá a 800 forintos kilónkénti áron mért zöldségre.
Egy standdal arrébb Barbara akkora hegyes erős paprikát árult, amely kígyóuborka-méretével vetekszik. 500 forintért vásárolhatják meg a csípős ízek szerelmesei a kapszaicinadagjukat.
Apró, ám annál fontosabb lépésen múlik a finom sütőtök – Őstermelőt kérdeztünk
A győri vásárcsarnokban paprikát 699, paradicsomot 790, vöröshagymát 450, fokhagymát 990, káposztát 499, krumplit 450, sütőtököt 599, cukkinit 750 forintos kilónkénti ártól vásárolhatunk. A kukorica még mindig tartja magát 350 forintos darabáron. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, hogyan kell a kukoricát úgy főzni, hogy olyan legyen, mint a strandon! A legkedvezőbb árú alma 699, körte 1490, szilva 790, őszibarack 1790, szőlő 1699 forint volt pénteken a győri vásárcsarnokban.
Az egyéves kis Sárát édesanyja, Veronika tologatta pénteken, ahogy haladtak, úgy telt meg a babakocsi rakodótere a kislány kedvenceivel.
– Nagyon szereti a gyümölcsöt, most éppen a körte, a barack és a szilva a nagy kedvence – mondta el az édesanya szilvaválogatás közben.
Vásárcsarnok Győr nyitvatartás
Nyitva: kedd-szombat 614 óráig. Vasárnap és hétfő pihenőnap.