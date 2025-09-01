Vas vármegyéből kaptak támogatást a kapuvári gyerekek, jótékonysági koncerten is gyűjtöttek

Vas vármegyei adomány érkezett a kapuvári Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Központba. Dr. Nagy Ádám a Széchenyi István Egyetem gyógypedagógiai tanszékének egyetemi adjunktusa ápol jó kapcsolatot a kapuvári intézménnyel, így kerültek játékok, könyvek, ruhák, babaápolási eszközök, iskolai felszerelések, tartós élelmiszer a városba. Dr. Nagy Ádám elmondta: korábban Répcelakon szerveztek egy gyermekvédelmi konferenciát, Szívvel és tapasztalattal címmel, melyen gyermekvédelmi szakemberek osztották meg gondolataikat egymással. A kezdeményezés következő állomása várhatóan Győrben lesz egy családvédelmi konferencia a győri egyetemen. Vas vármegye együttműködik vármegyénkkel.

A Vas vármegyei adományozók képviselői és a kapuváriak. Rászoruló gyerekeket támogattak a kezdeményezéssel. Fotó: Cs. K. A.

Vas vármegye és Kapuvár együttműködése

– Nem csak beszélni szerettünk volna azonban a témáról, hanem tenni is akartunk és egy jótékonysági zenei koncertre gondoltunk. Ehhez sikerült megnyerni a Falcon Project zenekart, tagjai szívesen vállalták a fellépést. Nagyon sokan álltak mellénk, számos felajánlás érkezett, tárgyi adomány, pénzadomány, élelmiszer, melyeket átadtunk a kapuvári intézménynek. Bízunk benne, hogy tudjuk folytatni az akciót és hagyományt teremtünk azzal, hogy inden évben egy-egy gyermekvédelmi szolgálatot, rászorulót tudunk támogatni. Azt tervezzük, hogy a megyék közti összefogást, együttműködést erősíteni tudjuk ezáltal is. Éppen azért kezdtük Kapuváron az adomány átadását, hogy megmutassuk, nem csak helyben lehet támogatást adni, hanem távolabb is, így nagyobb körben tudunk segíteni egymáson-fogalmazott dr. Nagy Ádám.

A Nyitott Kapu-Vár szociális központ pártfogoltjai is örömmel vették át az ajándékokat.

Odoricsné Buthi Krisztina, a Nyitott Kapu-Vár szociális központ vezetője kiemelte, hogy a központ csaknem 350 családdal működik együtt és próbál nekik segíteni. A Vas vármegyéből érkezett csomagból 100-150 gyerek között osztják az ajándékokat Kapuváron, a város környékén, illetve Répcelakon. Dr. Nagy Ádám még hozzátette: magánszemélyként kezdeményezte a gyűjtést, amihez nagyon sokan csatlakoztak a kollégai és hallgatói közül is. Nekik, illetve a Falcon Project zenekarnak külön is nagy köszönet jár a támogatásért.