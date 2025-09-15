szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgáltatások

25 perce

Változik az időpontfoglalás a Petz Kórházban

Címkék#Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház#figyelem#Győr-Moson-Sopron

November 1-jétől az Affidea Kft. helyett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház biztosítja a diagnosztikai szolgáltatásokat (CT, MR).

Kisalföld.hu

Szeptember 15-től a CT és MR előjegyzés rendje az alábbiak szerint alakul:
• a Kórházi ellátás, szakrendelés során kapott dokumentáció tartalmazni fogja a CT/MR előjegyzés időpontját, így telefonos időpontfoglalásra nem lesz szükség
• abban az esetben, ha Ön már rendelkezik beutalóval, kérik, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között,
• abban az esetben, ha Ön nem a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kapta a beutalóját, kérik, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között.
Kérik, jelentkezésekor lakcíme alapján vegye figyelembe az alábbiakat:
• MR ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Mosonmagyaróvári járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna
• CT ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna
Amennyiben nem ezekben a régiókban lakik, úgy Önnek rendelkezésére áll másik kórházban vizsgálati lehetőség, kérik, hogy ott érdeklődjön időpontokért.
Időpontfoglalás kizárólag a +36-96-507-900 / 5404 telefonszámon lehetséges!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu