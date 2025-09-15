25 perce
Változik az időpontfoglalás a Petz Kórházban
November 1-jétől az Affidea Kft. helyett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház biztosítja a diagnosztikai szolgáltatásokat (CT, MR).
Szeptember 15-től a CT és MR előjegyzés rendje az alábbiak szerint alakul:
• a Kórházi ellátás, szakrendelés során kapott dokumentáció tartalmazni fogja a CT/MR előjegyzés időpontját, így telefonos időpontfoglalásra nem lesz szükség
• abban az esetben, ha Ön már rendelkezik beutalóval, kérik, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között,
• abban az esetben, ha Ön nem a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kapta a beutalóját, kérik, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között.
Kérik, jelentkezésekor lakcíme alapján vegye figyelembe az alábbiakat:
• MR ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Mosonmagyaróvári járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna
• CT ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna
Amennyiben nem ezekben a régiókban lakik, úgy Önnek rendelkezésére áll másik kórházban vizsgálati lehetőség, kérik, hogy ott érdeklődjön időpontokért.
Időpontfoglalás kizárólag a +36-96-507-900 / 5404 telefonszámon lehetséges!