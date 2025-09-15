Változik az időpontfoglalás a Petz Kórházban

Szeptember 15-től a CT és MR előjegyzés rendje az alábbiak szerint alakul:

• a Kórházi ellátás, szakrendelés során kapott dokumentáció tartalmazni fogja a CT/MR előjegyzés időpontját, így telefonos időpontfoglalásra nem lesz szükség

• abban az esetben, ha Ön már rendelkezik beutalóval, kérik, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között,

• abban az esetben, ha Ön nem a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kapta a beutalóját, kérik, hogy időpont előjegyzéséhez hívja a +36-96-507-900 telefonszámot, majd az 5404-es melléket hétfőtől péntekig, 7-15 óra között.

Kérik, jelentkezésekor lakcíme alapján vegye figyelembe az alábbiakat:

• MR ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Mosonmagyaróvári járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna

• CT ellátási terület: Csornai járás, Győri járás, Pannonhalmi járás, Téti járás, Bábolna

Amennyiben nem ezekben a régiókban lakik, úgy Önnek rendelkezésére áll másik kórházban vizsgálati lehetőség, kérik, hogy ott érdeklődjön időpontokért.

Időpontfoglalás kizárólag a +36-96-507-900 / 5404 telefonszámon lehetséges!