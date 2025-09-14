szeptember 14., vasárnap

Új burkolat 750 millióból

1 órája

Megújulnak a győri utcák, mutatjuk a listát

Címkék#Győr#útfelújítás#felújítás

Révfalu városrész belterületi úthálózatát fejlesztik. Utcák újulnak meg Győrben.

Kisalföld.hu

A projektben Révfalu városrész úthálózatát fejlesztik, utcák újulnak meg Győrben. Nemrégiben egy Győr melletti település, Győrújbarát útja újult meg.

utcák újulnak meg
Utcák újulnak meg, többek között a Zólyom utcát is felújítják Révfaluban. Forrás: Google Maps

Utcák újulnak meg Győrben

A Győr északi részén található városrészben következő utcák érintettek a gyor.hu írása alapján:

  • Zólyom utca (Hédervári út és Báthory utca között), továbbá a révfalui temető előtti parkolótér felújítása;
  • Gyöngy utca;
  • Báthory utca egy korábbi fejlesztés során elmaradt, fel nem újított szakasza;
  • Hédervári szervízút;
  • Hédervári szervízút és a Gyöngy utca közötti lakóút szakasz.

A beruházás részét képezik továbbá:

  1. A teljes érintett útszakaszon csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
  2. Közvilágítás korszerűsítés: új lámpatestek szükséges cseréje;
  3. Egyes kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzése;
  4. Közlekedésbiztonságot szolgáló kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:
  5. Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók kialakítása, felújítása;
  6. Beruházással érintett útszakaszok mentén meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása;
  7. Zöldfelület átalakítási, építési munkák.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg 750.000.000 millió forintból.

 

