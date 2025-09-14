Új burkolat 750 millióból
21 perce
Megújulnak a győri utcák, mutatjuk a listát
Révfalu városrész belterületi úthálózatát fejlesztik. Utcák újulnak meg Győrben.
A projektben Révfalu városrész úthálózatát fejlesztik, utcák újulnak meg Győrben. Nemrégiben egy Győr melletti település, Győrújbarát útja újult meg.
Utcák újulnak meg Győrben
A Győr északi részén található városrészben következő utcák érintettek a gyor.hu írása alapján:
- Zólyom utca (Hédervári út és Báthory utca között), továbbá a révfalui temető előtti parkolótér felújítása;
- Gyöngy utca;
- Báthory utca egy korábbi fejlesztés során elmaradt, fel nem újított szakasza;
- Hédervári szervízút;
- Hédervári szervízút és a Gyöngy utca közötti lakóút szakasz.
Ezt ne hagyja ki!Útfelújítás
2025.08.29. 08:20
Felújították Győrújbarát legmeredekebb útját, járdát is kapott
A beruházás részét képezik továbbá:
- A teljes érintett útszakaszon csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
- Közvilágítás korszerűsítés: új lámpatestek szükséges cseréje;
- Egyes kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzése;
- Közlekedésbiztonságot szolgáló kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:
- Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók kialakítása, felújítása;
- Beruházással érintett útszakaszok mentén meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása;
- Zöldfelület átalakítási, építési munkák.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg 750.000.000 millió forintból.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre