Ünnep a soproni kórházban: megszületett az idei 500. újszülött

A kisbaba 12:01 perckor látta meg a napvilágot, 3670 grammos súllyal és 53 cm hosszúsággal. Az édesanya és a kislány is jól vannak, így a család első napjai nyugodtan telhetnek.

Újszülött - Karalyos Liliána Zoé a soproni kórház idei 500. babája Fotó: Soproni Gyógyközpont

Az újszülöttet és édesanyját a kórház képviseletében Dr. Molnár Sándor főigazgató, Farkas Andrea ápolási igazgató, valamint Dr. Peitl Szilárd osztályvezető főorvos köszöntötte. Az alkalomra virággal és emléklappal lepték meg a családot, jelezve a közösség örömét és támogatását.

Fotó: Soproni Gyógyközpont

Szülészeti osztályunkon évente mintegy 800 kisbaba világra segítésében vesznek részt a szakembereink. A közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően a kórház családbarát környezettel várja a kismamákat: a „rooming in” rendszer, valamint a szoptatást támogató feltételek biztosítják, hogy a babák és szüleik az első közös napokat nyugodt, biztonságos környezetben élhessék meg.

Az idei 500. baba születése nemcsak a kórház számára mérföldkő, hanem a szakemberek elhivatottságának és a korszerű, családbarát ellátás sikerének is szép példája.