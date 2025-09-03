szeptember 3., szerda

Születés

1 órája

Ünnep a soproni kórházban: megszületett az idei 500. újszülött

Címkék#születés#Sopron#baba#Soproni Gyógyközpont

Különleges pillanatnak lehettek tanúi a kórház dolgozói: szeptember 2-án: megszületett az idei 500. újszülött, Karalyos Liliána Zoé.

Kisalföld.hu

A kisbaba 12:01 perckor látta meg a napvilágot, 3670 grammos súllyal és 53 cm hosszúsággal. Az édesanya és a kislány is jól vannak, így a család első napjai nyugodtan telhetnek.

Újszülött
Újszülött - Karalyos Liliána Zoé a soproni kórház idei 500. babája Fotó: Soproni Gyógyközpont

Az újszülöttet és édesanyját a kórház képviseletében Dr. Molnár Sándor főigazgató, Farkas Andrea ápolási igazgató, valamint Dr. Peitl Szilárd osztályvezető főorvos köszöntötte. Az alkalomra virággal és emléklappal lepték meg a családot, jelezve a közösség örömét és támogatását. 

Fotó: Soproni Gyógyközpont

Szülészeti osztályunkon évente mintegy 800 kisbaba világra segítésében vesznek részt a szakembereink. A közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően a kórház családbarát környezettel várja a kismamákat: a „rooming in” rendszer, valamint a szoptatást támogató feltételek biztosítják, hogy a babák és szüleik az első közös napokat nyugodt, biztonságos környezetben élhessék meg. 

Az idei 500. baba születése nemcsak a kórház számára mérföldkő, hanem a szakemberek elhivatottságának és a korszerű, családbarát ellátás sikerének is szép példája.

 

