Közgyűlés után

1 órája

Újra ülésezett a győri képviselő-testület - íme a győri Fidesz közleménye

Címkék#képviselőtestületi ülés#közgyűlés#városháza#fidesz frakció

A győri közgyűlés után sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a Fidesz-KDNP győri frakciója. A közleményt alább olvashatják.

Újra ülésezett a győri képviselő-testület - íme a győri Fidesz közleménye

Kedden délelőtt folytatta a múlt hét csütörtökön megszakított munkáját a győri képviselőtestület. A képviselőkre 42 napirendi pont megtárgyalása vár. A győri közgyűlés után sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a Fidesz-KDNP győri frakciója. A közleményt alább olvashatják.

A Fidesz-KDNP győri frakciójának közleménye

Az elhalasztott közgyűlés után ismét világossá vált, hogy a város jelenlegi vezetése, Pintér Bence polgármesterrel és Kósa Roland alpolgármesterrel egy éve nem tudja sem a békét, sem pedig a fejlődést biztosítani Győrnek. Ehelyett gazdasági partnereinket támadják, közben pedig hallgatólagosan támogatják a Tisza Párt adóemelési terveit. Pintér Bence és Kósa Roland veszélybe sodorja a győriek biztonságát, megélhetését és jövőjét. Irányváltás kell!

Adóemelések helyett több támogatást a győrieknek! Ellentétek élezése helyett összefogást a vállalkozásokkal! Széthúzás helyett egyetértést! Győrnek ezekre van most szüksége. Ezért a Fidesz frakció irányváltásra szólította fel a város polgármesterét és alpolgármesterét.

Győr motorja az Audi és a helyi gazdaság. Az Audi nemcsak Győr legnagyobb munkaadója, hanem a város mindennapjainak része. A gazdaságon kívül az oktatás, a sport és a kultúra területén is legerősebb szövetségesünk. Győr polgármestere ezt a szövetséget kezdte megbontani legutóbbi akciójával. A Fidesz a győriek érdekében kiállt az Audi és a város közti szövetség mellett. Egyértelművé tettük, hogy minden olyan esetben így fogunk tenni, amely a gazdasági szövetségi hálónkat veszélyezteti.
Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy Győr város közgyűlésében helye van azoknak a vitáknak, amik a győriekről szólnak. Frakciónk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a győri és a Győr térségében élő munkavállalók biztonságban legyenek, és helyreállítsuk a bizalmat a cégekkel szemben, amelyet Pintér Bencéék az Audi-szerződés egyoldalú, önhatalmú nyilvánosságra hozatalával jelentősen leromboltak.

Felszólítottuk továbbá a város vezetőit, hogy a Tisza Párt adóemelési terveit ne támogassák, hisz az súlyos terheket róna a győri családokra, a győri vállalkozásokra. Határozottan követeltük, hogy határolódjanak el mind a tervektől, mint pedig az azokat elkészítő Tisza Párttól. Mindaddig folytatjuk, amíg a győriek nem kapnak világos állásfoglalást a városvezetéstől: itt nincs helye adóemelésnek.

A győriek mindig számíthattak ránk, és számíthatnak most is. A Fidesz-frakció nem engedi, hogy idegen érdekek, vagy felelőtlen politikai akciók ártsanak városunknak.


 

