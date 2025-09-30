Újra ülésezett a győri képviselő-testület - íme a győri Fidesz közleménye

Kedden délelőtt folytatta a múlt hét csütörtökön megszakított munkáját a győri képviselőtestület. A képviselőkre 42 napirendi pont megtárgyalása vár. A győri közgyűlés után sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a Fidesz-KDNP győri frakciója. A közleményt alább olvashatják.

A Fidesz-KDNP győri frakciójának közleménye

Az elhalasztott közgyűlés után ismét világossá vált, hogy a város jelenlegi vezetése, Pintér Bence polgármesterrel és Kósa Roland alpolgármesterrel egy éve nem tudja sem a békét, sem pedig a fejlődést biztosítani Győrnek. Ehelyett gazdasági partnereinket támadják, közben pedig hallgatólagosan támogatják a Tisza Párt adóemelési terveit. Pintér Bence és Kósa Roland veszélybe sodorja a győriek biztonságát, megélhetését és jövőjét. Irányváltás kell!

Adóemelések helyett több támogatást a győrieknek! Ellentétek élezése helyett összefogást a vállalkozásokkal! Széthúzás helyett egyetértést! Győrnek ezekre van most szüksége. Ezért a Fidesz frakció irányváltásra szólította fel a város polgármesterét és alpolgármesterét.