Újra a helyén a "kandelláberes" óra Sopronban
Sopron egyik kedvelt találkozási pontja, a Várkerület és az Ötvös utca sarkán álló kandelláberes óra a hónapokig tartó felújítást követően visszakerült eredeti helyére.
A jellegzetes városi dísz sokaknak hiányzott a munkálatok idején, hiszen nemcsak praktikus időmutatóként, hanem a belváros egyik hangulatos ékességeként is szolgál. Most ismét teljes pompájában díszíti a sarkot, pontosan jár, és örömet szerez mind az itt élőknek, mind az arra sétálóknak.
