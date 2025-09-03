szeptember 3., szerda

Felújítás

1 órája

Újra a helyén a "kandelláberes" óra Sopronban

Sopron egyik kedvelt találkozási pontja, a Várkerület és az Ötvös utca sarkán álló kandelláberes óra a hónapokig tartó felújítást követően visszakerült eredeti helyére.

Varga Henrietta

A jellegzetes városi dísz sokaknak hiányzott a munkálatok idején, hiszen nemcsak praktikus időmutatóként, hanem a belváros egyik hangulatos ékességeként is szolgál. Most ismét teljes pompájában díszíti a sarkot, pontosan jár, és örömet szerez mind az itt élőknek, mind az arra sétálóknak.

Visszakerült az óra a soproni Várkerületre Fotó: Varga Henrietta

 

 

