Tervek már vannak: felüljáró az Újlak utcai vasúti átjáróba? - videó

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: felcsillant a remény az Újlak utcai átjáróban rendszeresen várakozók számára. A MÁV nem tervez változtatást a vasúti átjáróban, a győri önkormányzattól azonban kaptak terveket néhány lehetséges felüljáróval kapcsolatban.

Fotó: Csapo Balazs

Újlak utca: miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót?

Cikkünkben a hosszú várakozási idővel kapcsolatban megkerestük a MÁV-ot is, akik az átjáró szélességével és a tényleges rendkívüli forgalommal indokolták, hogy miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót. – Itt halad a Budapest-Hegyeshalom és a Győr–Sopron–Ebenfurt vasútvonal, ezen keresztül történik a győri GYSEV pályaudvar kiszolgálása,