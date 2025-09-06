1 órája
Tervek már vannak: felüljáró az Újlak utcai vasúti átjáróba? - videó
Megkérdeztük az utca emberét és a MÁV-ot is a hosszú várakozási idővel kapcsolatban. Felcsillant a remény az Újlak utcai átjáróban rendszeresen várakozók számára.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: felcsillant a remény az Újlak utcai átjáróban rendszeresen várakozók számára. A MÁV nem tervez változtatást a vasúti átjáróban, a győri önkormányzattól azonban kaptak terveket néhány lehetséges felüljáróval kapcsolatban.
Újlak utca: miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót?
Cikkünkben a hosszú várakozási idővel kapcsolatban megkerestük a MÁV-ot is, akik az átjáró szélességével és a tényleges rendkívüli forgalommal indokolták, hogy miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót. – Itt halad a Budapest-Hegyeshalom és a Győr–Sopron–Ebenfurt vasútvonal, ezen keresztül történik a győri GYSEV pályaudvar kiszolgálása,
- 24 óra alatt átlagosan közel 240 személyszállító vonat közlekedik
- A reggeli csúcsidőszakban, 7-8 óra között 11 személyszállító vonat érinti az átjárót
- Jelenleg napi 100-120 tehervonat és további 10 üzemi célú vonat is áthalad ezen a szakaszon.
– írták meg válaszukban.
