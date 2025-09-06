szeptember 6., szombat

Közlekedés

1 órája

Tervek már vannak: felüljáró az Újlak utcai vasúti átjáróba? - videó

Címkék#forgalom#MÁV#közlekedés#vasút

Megkérdeztük az utca emberét és a MÁV-ot is a hosszú várakozási idővel kapcsolatban. Felcsillant a remény az Újlak utcai átjáróban rendszeresen várakozók számára.

Kisalföld.hu
Tervek már vannak: felüljáró az Újlak utcai vasúti átjáróba? - videó

Fotó: Csapo Balazs

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: felcsillant a remény az Újlak utcai átjáróban rendszeresen várakozók számára. A MÁV nem tervez változtatást a vasúti átjáróban, a győri önkormányzattól azonban kaptak terveket néhány lehetséges felüljáróval kapcsolatban.

Újlak utca győr vasúti átjáró máv
Újlak utca Győrben: felcsillant a remény az átjáróban rendszeresen várakozók számára.
Fotó: Csapo Balazs

Újlak utca: miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót?

Cikkünkben a hosszú várakozási idővel kapcsolatban megkerestük a MÁV-ot is, akik az átjáró szélességével és a tényleges rendkívüli forgalommal indokolták, hogy miért kell hosszú időre zárva tartani a sorompót. – Itt halad a Budapest-Hegyeshalom és a Győr–Sopron–Ebenfurt vasútvonal, ezen keresztül történik a győri GYSEV pályaudvar kiszolgálása,

  • 24 óra alatt átlagosan közel 240 személyszállító vonat közlekedik
  • A reggeli csúcsidőszakban, 7-8 óra között 11 személyszállító vonat érinti az átjárót
  • Jelenleg napi 100-120 tehervonat és további 10 üzemi célú vonat is áthalad ezen a szakaszon. 
    – írták meg válaszukban.
    Cikkünkben az utca emberét is megkérdeztük arról, mi a véleménye az évtizedek óta tartó helyzetről. További részletek itt!

 

