29 perce
Új üzlet nyílik a győri Family Centerben
A nyár elején egy üzlet bezárt, most szeptemberben egy új nyílik a győri Family Centernél.
A legújabb darabáras Háda üzlet Győrben szeptember 3-án, szerdán 9 órakor nyílik a Family Centerben, a Malomszéki út 9. szám alatt, ahol teljesen új őszi árukészlettel várják a vásárlókat.
Alig két hónapja számoltunk be arról, hogy bezárt az eurós bolt a győri Family Centerben.
