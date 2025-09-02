szeptember 2., kedd

Jó hír

29 perce

Új üzlet nyílik a győri Family Centerben

A nyár elején egy üzlet bezárt, most szeptemberben egy új nyílik a győri Family Centernél.

Kisalföld.hu
Új üzlet nyílik a győri Family Centerben

A legújabb darabáras Háda üzlet Győrben szeptember 3-án, szerdán 9 órakor nyílik a Family Centerben, a Malomszéki út 9. szám alatt, ahol teljesen új őszi árukészlettel várják a vásárlókat.

Alig két hónapja számoltunk be arról, hogy bezárt az eurós bolt a győri Family Centerben.

