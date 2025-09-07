Műszaki cikkek
1 órája
Új üzlet nyílik Győrújbaráton, mutatjuk a részleteket
Új üzlet nyílik a faluban. A részletekre a közösségi oldalon bukkantunk. Az új üzlet a falu forgalmas útja mellett nyit.
Az új üzlet Győrújbaráton nyílik, az eddig csak online működő cég fizikai boltként nyitja meg kapuit.
Új üzlet Győrújbaráton
Az Electronic Park nevezetű hely nyílik a falu forgalmas útja mellett, ahol műszaki cikkeket árulnak. Hétfőtől látogatható a bolt.
Nem messze Győrújbaráttól, Győrben is nyílt egy új bolt a közelmúltban, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak.
