Új üzlet nyílik Győrújbaráton, mutatjuk a részleteket

Az új üzlet Győrújbaráton nyílik, az eddig csak online működő cég fizikai boltként nyitja meg kapuit.

Új üzlet nyitja meg kapuit a településen. Fotónk illusztráció. Forrás: Shutterstock

Új üzlet Győrújbaráton

Az Electronic Park nevezetű hely nyílik a falu forgalmas útja mellett, ahol műszaki cikkeket árulnak. Hétfőtől látogatható a bolt.

Nem messze Győrújbaráttól, Győrben is nyílt egy új bolt a közelmúltban, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak.