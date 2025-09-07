szeptember 7., vasárnap

Műszaki cikkek

1 órája

Új üzlet nyílik Győrújbaráton, mutatjuk a részleteket

Címkék#üzlet#bolt#Győrújbarát

Új üzlet nyílik a faluban. A részletekre a közösségi oldalon bukkantunk. Az új üzlet a falu forgalmas útja mellett nyit.

Kisalföld.hu

Az új üzlet Győrújbaráton nyílik, az eddig csak online működő cég fizikai boltként nyitja meg kapuit.

új üzlet
Új üzlet nyitja meg kapuit a településen. Fotónk illusztráció. Forrás: Shutterstock

Új üzlet Győrújbaráton

Az Electronic Park nevezetű hely nyílik a falu forgalmas útja mellett, ahol műszaki cikkeket árulnak. Hétfőtől látogatható a bolt.

Nem messze Győrújbaráttól, Győrben is nyílt egy új bolt a közelmúltban, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak.

 

