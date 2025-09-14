szeptember 14., vasárnap

Fincsi hambik

Új hamburgerező nyitott a győri Árkád szomszédságában

Nemrégiben új hamburgerző nyílt a városréti városrészben, Győrben.

Új helyen várják a hamburgerek és a saláták kedvelőit a városban. Az Árkád szomszédságában nyitott meg a Martin's Street Food, Győr egyik új hamburgerezője.

új hamburgerező
Az új hamburgerező az Árkád szomszédságában nyitott meg. Fotó: Martin’s Street Food közösségi oldala

Így készül a duplahúsos trendi fogás az új hamburgerezőben

Videón mutatták meg hogyan készül náluk a duplahúsos hambi, ezt a kiemelt szavakra kattintva nézhetitek meg.

A hamburgerek iránt sok olvasónk érdeklődik, még több cikket a témában ITT>> találsz.

 

