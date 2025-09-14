Fincsi hambik
Új hamburgerező nyitott a győri Árkád szomszédságában
Nemrégiben új hamburgerző nyílt a városréti városrészben, Győrben.
Új helyen várják a hamburgerek és a saláták kedvelőit a városban. Az Árkád szomszédságában nyitott meg a Martin's Street Food, Győr egyik új hamburgerezője.
Így készül a duplahúsos trendi fogás az új hamburgerezőben
Videón mutatták meg hogyan készül náluk a duplahúsos hambi, ezt a kiemelt szavakra kattintva nézhetitek meg.
A hamburgerek iránt sok olvasónk érdeklődik, még több cikket a témában ITT>> találsz.
