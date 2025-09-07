Balkáni hangulat - Megnyitott az új étterem Győrben - fotók

Sokan várták a nyitást, Győr gasztronómiai kínálata új étteremmel bővült. Szombaton megnyitotta kapuit a Balkán étterem a Bécsi kapu tér közelségében. A Szabadsajtó utcában található Bar of Legends tematikus koktélbárt sokan ismerik, mely egyben egy e-sport bár is, így nem csak különleges italokat, de játékokat is ki lehet itt próbálni. Ennek szomszédságában nyitott éttermet a létesítmény üzemeltetője. Így a finom italok mellett ínycsiklandó ételeket is kóstolhatunk.

Sokan kíváncsiak voltak az új étterem nyitására Győrben. Fotó: Csapó Balázs

Új étterem Győrben - A Balkán ízei nagy adagban

A tulajdonosok maguk is szerb származásúak, így nem volt kérdés, hogy egy igazán balkáni hangulatú és ízeiben is ezt idéző éttermet nyitnak. Korábban már írtunk róla milyen fogásokat kínálnak, de a nyitás napján szerettük is volna kipróbálni.