2 órája
Balkáni hangulat - Megnyitott az új étterem Győrben - fotók
Balkáni zene és ízek. Megnyitott a sokak általt várt új étterem Győrben, a Szabadsajtó utcában. Ízes finomságokat, szerb különlegességeket kóstoltunk.
Fotó: Csapó Balázs
Sokan várták a nyitást, Győr gasztronómiai kínálata új étteremmel bővült. Szombaton megnyitotta kapuit a Balkán étterem a Bécsi kapu tér közelségében. A Szabadsajtó utcában található Bar of Legends tematikus koktélbárt sokan ismerik, mely egyben egy e-sport bár is, így nem csak különleges italokat, de játékokat is ki lehet itt próbálni. Ennek szomszédságában nyitott éttermet a létesítmény üzemeltetője. Így a finom italok mellett ínycsiklandó ételeket is kóstolhatunk.
Új étterem Győrben - A Balkán ízei nagy adagban
A tulajdonosok maguk is szerb származásúak, így nem volt kérdés, hogy egy igazán balkáni hangulatú és ízeiben is ezt idéző éttermet nyitnak. Korábban már írtunk róla milyen fogásokat kínálnak, de a nyitás napján szerettük is volna kipróbálni.
Megnyílt a Balkán Étterem GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Az árakra és az adagokra sem lehet panasz, stábunk egy 3 személyes tálat kért (10 990 forint), melyből négyen is bőségesen jól laktunk és minden szerepelt rajta, amit a Balkán Étterem kínál. Frissen a grillen készült pljeszkavica, csevap, és speciális lepény a somun, valamint isteni grillkolbász, amihez kaptunk enyhén csípős körözöttre hajazó kencét, valamint egy különleges krémsajtos és sült pirospaprikás mártogatóst.