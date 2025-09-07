szeptember 7., vasárnap

Szerb finomságok

2 órája

Címkék#Győr#Bar of Legends#koktélbár#Szerbia és Montenegró#Balkán#étterem

Balkáni zene és ízek. Megnyitott a sokak általt várt új étterem Győrben, a Szabadsajtó utcában. Ízes finomságokat, szerb különlegességeket kóstoltunk.

Kisalföld.hu
Balkáni hangulat - Megnyitott az új étterem Győrben - fotók

Fotó: Csapó Balázs

Sokan várták a nyitást, Győr gasztronómiai kínálata új étteremmel bővült. Szombaton megnyitotta kapuit a Balkán étterem a Bécsi kapu tér közelségében. A Szabadsajtó utcában található Bar of Legends tematikus koktélbárt sokan ismerik, mely egyben egy e-sport bár is, így nem csak különleges italokat, de játékokat is ki lehet itt próbálni. Ennek szomszédságában nyitott éttermet a létesítmény üzemeltetője. Így a finom italok mellett ínycsiklandó ételeket is kóstolhatunk.

új étterem
Sokan kíváncsiak voltak az új étterem nyitására Győrben. Fotó: Csapó Balázs

Új étterem Győrben - A Balkán ízei nagy adagban

A tulajdonosok maguk is szerb származásúak, így nem volt kérdés, hogy egy igazán balkáni hangulatú és ízeiben is ezt idéző éttermet nyitnak. Korábban már írtunk róla milyen fogásokat kínálnak, de a nyitás napján szerettük is volna kipróbálni. 

Megnyílt a Balkán Étterem Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Az árakra és az adagokra sem lehet panasz, stábunk egy 3 személyes tálat kért (10 990 forint), melyből négyen is bőségesen jól laktunk és minden szerepelt rajta, amit a Balkán Étterem kínál. Frissen a grillen készült pljeszkavica, csevap, és speciális lepény a somun, valamint isteni grillkolbász, amihez kaptunk enyhén csípős körözöttre hajazó kencét, valamint egy különleges krémsajtos és sült pirospaprikás mártogatóst.

