Tűzoltói erőpróba Sáráspusztán: a vármegye legjobbjai mérték össze tudásukat
Látványos és izgalmas verseny zajlott szeptember 13-án a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sáráspusztai kiképzőbázisán, ahol immár tizedik alkalommal csaptak össze a vármegye legkiválóbb önkéntes tűzoltói. A megyei II. fokozatú tűzoltóversenyre a körzeti I. fokozatú megmérettetések győztes csapatai jutottak tovább minden kategóriában.
A korábbi évekhez képest újdonságként junior és senior férfi kategóriában is rajthoz álltak a versenyzők. A rendezvényt Vécs Pál, a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: külön öröm, hogy ismét közös élményben részesülhetnek a résztvevők. Rámutatott, a verseny nem csupán szakmai, hanem fontos társadalmi esemény is, és kiemelte a jövő szempontjából kulcsfontosságú utánpótlás biztosítását. Biztató jelként említette, hogy a körzeti fordulókban az idei évben nőtt a 18 év alatti, főként junior csapatok száma. Köszönetet mondott a szervezőknek, és balesetmentes, jó hangulatú versenyzést kívánt minden résztvevőnek.
A hagyományoknak megfelelően idén is átadták a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség által alapított Csáki Károly-emlékplakettet. A díjat 2025-ben Baranyai Gábor, az Osli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke vehette át, aki a kapuvári körzet ifjúságnevelésében és utánpótlásának erősítésében végzett kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben. Az emlékplakettet Vécs Pál elnök adta át.
Az eredményhirdetés előtt Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte a megmérettetést. Örömét fejezte ki a csapatok kiváló teljesítménye miatt, és hangsúlyozta, több kategóriában is rendkívül szoros küzdelmek döntöttek. Megköszönte a szervezők munkáját, és bízik benne, hogy a hagyomány hosszú távon fennmarad. Zárásként gratulált minden versenyzőnek.
A verseny végén minden csapat oklevelet és serleget kapott, a gyermekcsapatok első három helyezettje pedig személyenként érmet is. A junior csapatoknál nem hirdettek sorrendet: minden induló oklevélben, serlegben és egyéni éremben részesült. A díjakat Sallai Péter dandártábornok és Vécs Pál elnök adta át. Az okleveleket, érmeket és serlegeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség ajánlotta fel.
A Megyei Tűzoltó Szövetség az alábbi csapatokat különdíjjal jutalmazta:
- Összetett versenyszerelés I: Fertőszentmiklós felnőtt férfi
- Összetett versenyszerelés II: Börcs senior férfi
- Összetett versenyszerelés III: Győrújbarát ifjúsági fiú
- Legeredményesebb ifjúsági leány kismotorfecskendő-szerelés: Bágyogszovát
- Legeredményesebb női kismotorfecskendő-szerelés: Bogyoszló
- Legeredményesebb váltófutás: Lipót felnőtt férfi
- Legeredményesebb kismotorfecskendő-szerelés: Fertőszentmiklós felnőtt férfi
Az alábbi összetett eredmények születtek kategóriánként:
junior kategóriában eredményes szerelést hajtott végre:
Bágyogszovát
Fertőszentmiklós
Győrság I.
Győrság II.
Pereszteg
gyermek fiú:
- Győrújbarát,
- Rábapordány
- Páli
- Rábapatona
- Lövő
gyermek leány:
- Győrszemere
- Győrújbarát
- Rábacsanak
- Osli
ifjúsági fiú:
- Győrújbarát
- Győrszemere
- Nagycenk
- Lipót
ifjúsági leány:
- Győrszemere
- Bágyogszovát
- Fertőszentmiklós
- Jánossomorja
felnőtt női:
- Bogyoszló
- Dunakiliti
- Pereszteg
- Fertőszentmiklós
felnőtt férfi:
- Fertőszentmiklós
- Völcsej
- Börcs
- Lipót
- Rábacsanak
senior férfi:
- Börcs
- Osli
- Páli
- Pereszteg