Tűzoltói erőpróba Sáráspusztán: a vármegye legjobbjai mérték össze tudásukat

A korábbi évekhez képest újdonságként junior és senior férfi kategóriában is rajthoz álltak a versenyzők. A rendezvényt Vécs Pál, a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: külön öröm, hogy ismét közös élményben részesülhetnek a résztvevők. Rámutatott, a verseny nem csupán szakmai, hanem fontos társadalmi esemény is, és kiemelte a jövő szempontjából kulcsfontosságú utánpótlás biztosítását. Biztató jelként említette, hogy a körzeti fordulókban az idei évben nőtt a 18 év alatti, főként junior csapatok száma. Köszönetet mondott a szervezőknek, és balesetmentes, jó hangulatú versenyzést kívánt minden résztvevőnek.

A hagyományoknak megfelelően idén is átadták a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség által alapított Csáki Károly-emlékplakettet. A díjat 2025-ben Baranyai Gábor, az Osli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke vehette át, aki a kapuvári körzet ifjúságnevelésében és utánpótlásának erősítésében végzett kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben. Az emlékplakettet Vécs Pál elnök adta át.

Az eredményhirdetés előtt Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte a megmérettetést. Örömét fejezte ki a csapatok kiváló teljesítménye miatt, és hangsúlyozta, több kategóriában is rendkívül szoros küzdelmek döntöttek. Megköszönte a szervezők munkáját, és bízik benne, hogy a hagyomány hosszú távon fennmarad. Zárásként gratulált minden versenyzőnek.

A verseny végén minden csapat oklevelet és serleget kapott, a gyermekcsapatok első három helyezettje pedig személyenként érmet is. A junior csapatoknál nem hirdettek sorrendet: minden induló oklevélben, serlegben és egyéni éremben részesült. A díjakat Sallai Péter dandártábornok és Vécs Pál elnök adta át. Az okleveleket, érmeket és serlegeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség ajánlotta fel.

