szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgalmas verseny

25 perce

Tűzoltói erőpróba Sáráspusztán: a vármegye legjobbjai mérték össze tudásukat

Címkék#Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség#verseny#tűzoltó#csapatok

Látványos és izgalmas verseny zajlott szeptember 13-án a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sáráspusztai kiképzőbázisán, ahol immár tizedik alkalommal csaptak össze a vármegye legkiválóbb önkéntes tűzoltói. A megyei II. fokozatú tűzoltóversenyre a körzeti I. fokozatú megmérettetések győztes csapatai jutottak tovább minden kategóriában.

A korábbi évekhez képest újdonságként junior és senior férfi kategóriában is rajthoz álltak a versenyzők. A rendezvényt Vécs Pál, a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: külön öröm, hogy ismét közös élményben részesülhetnek a résztvevők. Rámutatott, a verseny nem csupán szakmai, hanem fontos társadalmi esemény is, és kiemelte a jövő szempontjából kulcsfontosságú utánpótlás biztosítását. Biztató jelként említette, hogy a körzeti fordulókban az idei évben nőtt a 18 év alatti, főként junior csapatok száma. Köszönetet mondott a szervezőknek, és balesetmentes, jó hangulatú versenyzést kívánt minden résztvevőnek.

 

A hagyományoknak megfelelően idén is átadták a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség által alapított Csáki Károly-emlékplakettet. A díjat 2025-ben Baranyai Gábor, az Osli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke vehette át, aki a kapuvári körzet ifjúságnevelésében és utánpótlásának erősítésében végzett kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben. Az emlékplakettet Vécs Pál elnök adta át.

Az eredményhirdetés előtt Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte a megmérettetést. Örömét fejezte ki a csapatok kiváló teljesítménye miatt, és hangsúlyozta, több kategóriában is rendkívül szoros küzdelmek döntöttek. Megköszönte a szervezők munkáját, és bízik benne, hogy a hagyomány hosszú távon fennmarad. Zárásként gratulált minden versenyzőnek.

A verseny végén minden csapat oklevelet és serleget kapott, a gyermekcsapatok első három helyezettje pedig személyenként érmet is. A junior csapatoknál nem hirdettek sorrendet: minden induló oklevélben, serlegben és egyéni éremben részesült. A díjakat Sallai Péter dandártábornok és Vécs Pál elnök adta át. Az okleveleket, érmeket és serlegeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség ajánlotta fel.

A rendezvények készült további fotókért kattintson ide:

Tűzoltói erőpróba Sáráspusztán: a vármegye legjobbjai mérték össze tudásukat

Fotók: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Megyei Tűzoltó Szövetség az alábbi csapatokat különdíjjal jutalmazta: 

  • Összetett versenyszerelés I: Fertőszentmiklós felnőtt férfi
  • Összetett versenyszerelés II: Börcs senior férfi
  • Összetett versenyszerelés III: Győrújbarát ifjúsági fiú
  • Legeredményesebb ifjúsági leány kismotorfecskendő-szerelés: Bágyogszovát
  • Legeredményesebb női kismotorfecskendő-szerelés: Bogyoszló
  • Legeredményesebb váltófutás: Lipót felnőtt férfi
  • Legeredményesebb kismotorfecskendő-szerelés: Fertőszentmiklós felnőtt férfi

Az alábbi összetett eredmények születtek kategóriánként:

junior kategóriában eredményes szerelést hajtott végre:

Bágyogszovát
Fertőszentmiklós
Győrság I.
Győrság II.
Pereszteg

gyermek fiú:

  1. Győrújbarát,
  2. Rábapordány
  3. Páli
  4. Rábapatona
  5. Lövő

gyermek leány:

  1. Győrszemere
  2. Győrújbarát
  3. Rábacsanak
  4. Osli

ifjúsági fiú:

  1. Győrújbarát
  2. Győrszemere
  3. Nagycenk
  4. Lipót

ifjúsági leány:

  1. Győrszemere
  2. Bágyogszovát
  3. Fertőszentmiklós
  4. Jánossomorja

felnőtt női:

  1. Bogyoszló
  2. Dunakiliti
  3. Pereszteg
  4. Fertőszentmiklós

felnőtt férfi:

  1. Fertőszentmiklós
  2. Völcsej
  3. Börcs
  4. Lipót
  5. Rábacsanak

senior férfi:

  1. Börcs
  2. Osli
  3. Páli
  4. Pereszteg
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu