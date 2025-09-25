Porig égett az otthonuk, összefogással került tető az ásványrárói család feje fölé

Tavaly november elején sok minden megváltozott Pusztai Judit és Folkmayer Dávid életében: otthonuk egyik pillanatról a másikra leégett. Az ásványrárói kisgyermekes család mellé állt a Kisalföld Alapítványa, olvasóink nagylelkű adományainak köszönhetően 300 ezer forinttal segíthettük őket leégett házuk újjáépítésében. Amint arról korábban írtunk, Judit húszéves fia éppen fürdeni készült, amikor azt vette észre, hogy elment az áram, aztán valami nagyobb robbanást hallott, és látta, hogy ég a hátsó házrész. Azonnal segítséget hívott. Az ásványrárói önkéntes tűzoltók öt percen belül a helyszínre értek, azonnal oltani kezdték a tüzet, majd utána érkeztek meg a lébényi, a győri és a mosonmagyaróvári hivatásos, illetve a hédervári önkéntes tűzoltók, akik öt vízsugárral oltották a lángokat. Az ásványrárói tűzoltók hűtötték a második gázpalackot, így nem történt még egy robbanás.

Tűz után: A két és féléves Panna Luca kis birodalma elsők között készült el, a felvételen szüleivel, Judittal és Dáviddal

Fotó: Kerekes István

A tűz okát máig nem tudni

– Máig nem derült ki, mi okozta a tüzet. A "hogyan tovább, most mi lesz velünk" után a "muszáj csinálni" következett – mesélte Judit, aki párjával, Dáviddal együtt kalauzol az új falak között.

Újak, mert a tűzben gyakorlatilag az első házrész falain kívül minden megsemmisült.

– Ezt csak túlélni lehet, napról napra mindig valami célt kitűzve. Az összefogás, a segítség szinte hihetetlen. A család, barátok, kollégák, közösségek, ismerősök és ismeretlenek álltak mellénk. Nem tudjuk, hogy fejezzük ki a hálánkat, hisz anyagilag, fizikai munkával, gépekkel, építő anyagokkal, kedvezményekkel, bútorokkal, ruhaneművel megszámlalhatatlan segítséget kaptunk. Ugyan volt biztosításunk, ám az így kapott kártérítés a ház újjáépítésére nem lett volna elég – osztotta meg háláját a többgyermekes asszony.

Sok munka és összefogás árán új otthon

– Rengeteget dolgoztunk nap mint nap az elmúlt hónapokban, sokat segítettek a gyermekek barátai is, de a sok jószándékú segítség nélkül nem tudtuk volna mindezt eléni. Rengeteg hála és köszönet mindenkinek, aki hozzájárult, hogy újra együtt a saját otthonunkban élhessünk – fogalmazott az édesapa, Dávid.