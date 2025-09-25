szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

52 perce

Porig égett az otthonuk, összefogással került tető az ásványrárói család feje fölé

Címkék#tűz#ásványráró#kisalföld alapítvány#otthon#élet

Ezt csak túlélni lehet, napról napra mindig valami célt kitűzve, és nem tudom, mikorra tudjuk igazán feldolgozni – hangsúlyozta Pusztai Judit, akinek ásványrárói otthona tavaly szinte teljes egészében a tűz martalékává vált. A tűzkárosult családért sokan összefogtak és melléjük állt a Kisalföld alapítványa is. Mára újból állnak a falak.

Mészely Réka
Porig égett az otthonuk, összefogással került tető az ásványrárói család feje fölé

A tűz után újjáépült az ásványrárói család otthona

Fotó: Kerekes István

Tavaly november elején sok minden megváltozott Pusztai Judit és Folkmayer Dávid életében: otthonuk egyik pillanatról a másikra leégett. Az ásványrárói kisgyermekes család mellé állt a Kisalföld Alapítványa, olvasóink nagylelkű adományainak köszönhetően 300 ezer forinttal segíthettük őket leégett házuk újjáépítésében. Amint arról korábban írtunk, Judit húszéves fia éppen fürdeni készült, amikor azt vette észre, hogy elment az áram, aztán valami nagyobb robbanást hallott, és látta, hogy ég a hátsó házrész. Azonnal segítséget hívott. Az ásványrárói önkéntes tűzoltók öt percen belül a helyszínre értek, azonnal oltani kezdték a tüzet, majd utána érkeztek meg a lébényi, a győri és a mosonmagyaróvári hivatásos, illetve a hédervári önkéntes tűzoltók, akik öt vízsugárral oltották a lángokat. Az ásványrárói tűzoltók hűtötték a második gázpalackot, így nem történt még egy robbanás.

Tűz után: A két és féléves Panna Luca kis birodalma elsők között készült el, a felvételen szüleivel, Judittal és Dáviddal
Tűz után: A két és féléves Panna Luca kis birodalma elsők között készült el, a felvételen szüleivel, Judittal és Dáviddal
Fotó: Kerekes István

A tűz okát máig nem tudni

– Máig nem derült ki, mi okozta a tüzet. A "hogyan tovább, most mi lesz velünk" után a "muszáj csinálni" következett – mesélte Judit, aki párjával, Dáviddal együtt kalauzol az új falak között.

Újak, mert a tűzben gyakorlatilag az első házrész falain kívül minden megsemmisült. 

– Ezt csak túlélni lehet, napról napra mindig valami célt kitűzve. Az összefogás, a segítség szinte hihetetlen. A család, barátok, kollégák, közösségek, ismerősök és ismeretlenek álltak mellénk. Nem tudjuk, hogy fejezzük ki a hálánkat, hisz anyagilag, fizikai munkával, gépekkel, építő anyagokkal, kedvezményekkel, bútorokkal, ruhaneművel megszámlalhatatlan segítséget kaptunk. Ugyan volt biztosításunk, ám az így kapott kártérítés a ház újjáépítésére nem lett volna elég – osztotta meg háláját a többgyermekes asszony. 

Sok munka és összefogás árán új otthon

– Rengeteget dolgoztunk nap mint nap az elmúlt hónapokban, sokat segítettek a gyermekek barátai is, de a sok jószándékú segítség nélkül nem tudtuk volna mindezt eléni. Rengeteg hála és köszönet mindenkinek, aki hozzájárult, hogy újra együtt a saját otthonunkban élhessünk – fogalmazott az édesapa, Dávid. 

A tűz a családot is szétszórta: lakhatásukat csak így tudták az átmeneti időben megoldani. Judit és Dávid a legkisebb gyermekkel a helyi plébánián kapott ideiglenesen helyet. A két fiú egyikük barátnőjének családjánál lakott. 

Most újból együtt a család: egy tető alatt, de még sok minden kell, hogy a régi rend helyre álljon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu