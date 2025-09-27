Így nézett ki Győr-Moson-Sopron turizmusa az év első három hónapjában

Új adatokkal szolgált a KSH, így a turizmus világnapja alkalmából elemeztük Győr-Moson-Sopron első negyedéves turisztikai adatait, de a tavalyi évre is ránéztünk. Elsőként azt néztük meg, hogy alakult a külföldi vendégforgalom Győr-Moson-Sopronban januártól-márciusig. A vendégéjszakák száma magán- és egyéb helyeken 19 ezer, a kereskedelmi szálláshelyeken 104 ezer volt az év első negyedévében, összesen 123 500. Három hónap alatt Győr-Moson-Sopron összesen 64 ezer külföldi vendéget fogadott. Ebből a vezető négyes: 13 100 romániai állampolgárságú, 11 600 cseh, 10 500 osztrák, 9500 német szállt meg térségünkben. Tegyük hozzá, a csehek leginkább a vármegye fürdőit, Mosonmagyaróvár, Lipót, Győr termálvizeit keresik a bevásárlóturizmus mellett, míg a román állampolgárok közül sokan minden bizonnyal átutazók, akik az M1-es autópályán haladnak át a vármegyén Nyugat-Európa és a Románia tengelyén, vagy határon túli magyarok. Az első négy ország után nagy a lemaradás: szlovákiai vendég 2300 (ők minden bizonnyal már otthon éjszakáznak), ukrán 2000, lengyel 1300 volt a vármegyében az év elején. Kuriózum, hogy 25 indiai, 40 japán, vagy éppen 150 orosz, 180 svéd, 200 dán, 600 holland volt kíváncsi régióink szépségeire.

Turizmus a térségben visszaeséssel - a szlovákiai Ivan Moznik és neje sűrűn megfordul a régió fürdőiben. Fotó: MW

Turizmus a térségben visszaeséssel

Kezdjük az összesített adatokkal, azzal, hogy hány hazai és a külföldi vendég látogatott el hozzánk az első negyedévben. Turisztika szálláshelyen januárban 80, februárban 84, márciusban 94,8 ezer vendégéjszakát rögzítettek. Igazán a tavalyi hasonló adatokkal érdemes ezeket összehasonlítani: 2024 januárjában 74, februárjában 90, márciusában 109 ezer vendégéjszakát írtak össze. A kereskedelmi szálláshelyeken februárban és márciusban, a magán- és egyéb szálláshelyeken márciusban csökkent a vendégéjszakák száma az egy évvel korábbihoz képest. Az előbbi szállástípusokban az első negyedévi forgalom hazai és külföldi vendégekkel együtt (205 ezer éjszaka) 5,1, az utóbbiakban (56 ezer éjszaka) 3,1 százalékkal kisebb volt, mint az előző év azonos negyedévében. Győr-Moson-Sopron vármegyében – részben a húsvéti naptárhatásból adódó alacsonyabb belföldi és a kisebb külföldi kereslet miatt – az év első negyedévében a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma 4,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Érdemes természetesen megnézni az egész évet is. Ahogy mindig, tavaly is július és augusztus vitte a prímet a térség turizmusában, júliusban 225 ezer, augusztusban 228 ezer vendégéjszakát jegyeztek fel. Ennek nagyjából a negyven százalékát adták a más országból érkezettek.