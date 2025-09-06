Az enyészeté a nagymúltú gyár, fotók mutatják meg, milyen állapotban van most a Tungsram

A Tungsram győri gyárában 2009-ben állt le a termelés. Azóta az enyészeté az épület, bár a bútorok, eszközök még mind ott maradtak az ingatlanban. Tungsram épületében egy urbexcsapat készített felvételeket, melyeket megosztottak közösségi oldalukon. A Tungsram Győri Gépgyára, más néven világítás-technikai gépgyár Győr Gyárváros (Reptéri út) nevű városrészében állt, és egyike volt a számos Tungsram-üzemnek.

A Tungsram győri gyárában egy urbex oldal készítői csináltak felvételeket. Fotó: Magyarország elhagyottan BCO urbex

A Tungsram győri gyára

Az épület eredetileg a Stádel-féle gépgyár volt, majd később Kisalföldi Gépgyárként működött tovább, végül 1984-től mint a Tungsram győri gépgyára termelt. 1989 után a gyár a General Electric (GE) felügyelete alatt folytatta működését. A gyártás 2009-ben megállt, és a gyár véglegesen bezárt. További fotókat láthat itt!