Üresen áll a gyár

57 perce

Az enyészeté a nagymúltú gyár, fotók mutatják meg, milyen állapotban van most a Tungsram

Címkék#Győr Megyei Jogú Város#urbexcsapat#Tungsram#Gyárváros#gyár

Egy urbexcsapat jutott be a Tungsram győri gyárába. Fotóik azt bizonyítják, hogy nincs elképzelés a Tungsram épületének hasznosítására.

Kisalföld.hu

A Tungsram győri gyárában 2009-ben állt le a termelés. Azóta az enyészeté az épület, bár a bútorok, eszközök még mind ott maradtak az ingatlanban.  Tungsram épületében egy urbexcsapat készített felvételeket, melyeket megosztottak közösségi oldalukon. A Tungsram Győri Gépgyára, más néven világítás-technikai gépgyár Győr Gyárváros (Reptéri út) nevű városrészében állt, és egyike volt a számos Tungsram-üzemnek.

A Tungsram győri gyárában már nincs termelés, az épület az enyészeté.
A Tungsram győri gyárában egy urbex oldal készítői csináltak felvételeket. Fotó: Magyarország elhagyottan BCO urbex

A Tungsram győri gyára

Az épület eredetileg a Stádel-féle gépgyár volt, majd később Kisalföldi Gépgyárként működött tovább, végül 1984-től mint a Tungsram győri gépgyára termelt. 1989 után a gyár a General Electric (GE) felügyelete alatt folytatta működését. A gyártás 2009-ben megállt, és a gyár véglegesen bezárt. További fotókat láthat itt!

 

