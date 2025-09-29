1 órája
Mesebeli kert a győri óvodában – Tündérek között játszanak a gyerekek – sok fotó
Tündérek költöztek egy győri magánóvoda udvarára, a gyerekek annyira rajonganak a bájos kis faluért, hogy nap mint nap szívesen időznek ott. Sok-sok fotót hoztunk a szívmelengető tündérkertecskéről, amit az óvónéni álmodott meg, és a picik lelkesen segítettek megvalósítani.
– Őszi dekorációt kapott, de azt tervezzük, hogy az évszakoknak megfelelően variáljuk a díszítést – mutat Lang Katalin, a győri Csigabiga Magánóvoda óvodavezetője a bejárat melletti belső kertbe betelepülő tündérfalu narancssárga, vörös levelire és a pöttyös gombákra. – Uszadékfára és korhadt törzsekre pici ajtókat, ablakokat ragasztottam, a természetben talált anyagokkal dolgoztunk. Amiben tudtak, abban segítettek az ovisok. Nekem az a kedvenc házikóm a tündérkertben, amelyet kövekkel rakosgattunk ki, igazi kőház benyomását keltve.
A tündérkert készítés szeptember eleje óta zajlott. Kicsi és nagy kezek azóta készítették, rendezgették, csinosítgatták a tündérfalut: tíz házikóba megszámlálhatatlan mesebeli szárnyas lény költözött. Kacsingatnak háztetőről, mosolyognak hintában ülve, nevetgélnek házacskájuk ajtaja előtt. A Csigabiga óvodába járó kisgyerekek nem is tudnak kedvencet választani, mindenkinek más részlet a kedves.
Nagy öröm, amikor látom a gyerekek arcán a boldogságot, ahogy rendezgetik a kertben a tündéreket
– tette hozzá Katalin.
Manók a szomszédban? Győrben apró ajtók árulkodnak róluk - videó
Eisenkolb Tamás tulajdonostól megtudtuk, a tündérfalu helyén korábban fák álltak, amelyeket a közelmúltban ki kellett vágni. Nem maradt sokáig kopár az ovi előkertje.
Szerettük volna a fák helyére valamit tenni, amivel kevés gond van, ugyanakkor a gyerekek számára élmény.
Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját a tündérkertről. Önnek melyik apró részlet a legkedvesebb?
Tündérek költöztek egy győri magánóvoda udvaráraFotók: Krizsán Csaba
Kedvet kapott, hogy Ön is készítsen tündérkertet? Kattintson a videóra és kövesse a lépéseket!