A soproni kisfiú rendíthetetlenül küzd a második esélyért

Új esély az éltre

Mindennapos küzdelem

Élet a tüdőtranszplantáció után

Hogy érzed most magad, Boti? – ezzel a kérdéssel indítottuk beszélgetésünket azzal a 15 éves fiúval, aki több mint egy éve él együtt a tüdőtranszplantáció utáni nehézségekkel. Az egyszerre szívszorító és felemelő választ édesanyjától, Grebenár Bernadettől kaptuk meg: - Boti gyenge, de nem adja fel. Célja van, és hisz abban, hogy egyszer újra teljes életet élhet.

Tüdőtranszplantáció mentette meg Boti életét, aki azóta is meindent elkövet a teljes gyógyulásért. Képünkön kishúgával Fotó: Grebenár Bernadett

Tüdőtranszplantáció után esély

A megpróbáltatások 2022 júniusában kezdődtek, amikor a kisfiúnál diabetes insipidus betegséget diagnosztizáltak. Néhány hónap múlva azonban súlyosbodott az állapota: kiderült, hogy Langerhans-sejtes histiocytosisban szenved, amely szinte teljesen tönkretette tüdejét. Botit 35 napon át műtüdő tartotta életben, míg végül az Országos Onkológiai Intézetben sikeres kétoldali tüdőtranszplantáción esett át.

Fotó: Grebenár Bernadett

Ez a beavatkozás igazi szakmai összefogás eredménye volt, hiszen gyermekkorban ritkán végeznek ilyen műtétet Magyarországon. Az orvosok áldozatos munkája mellett a család szeretete és a fiatal fiú rendíthetetlen kitartása tette lehetővé, hogy második esélyt kapjon az életre.

A tavaly szeptember 15-i transzplantáció azonban nem jelentette a nehézségek végét. Újabb fertőzések, egy súlyos gombás megbetegedés és hörgőszűkület hátráltatta a gyógyulást. Több kezelés, beavatkozás és számtalan kórházi nap után is minden hét új kihívást hozott.

A Bókay Gyermekklinika orvosai és nővérei egy családként támogatják Botit Fotó: Grebenár Bernadett

- Boti egy szakmai kihívás az orvosoknak is– mondja édesanyja, Bernadett. – Mégis mindenki mellette áll, mert látják benne azt a hatalmas akaratot, ami talán még felnőttek között is ritka - tette hozzá.

Mindeközben Botond teljesítette iskolai kötelezettségeit: jeles eredménnyel végezte el a nyolcadik osztályt, a ballagáson is részt tudott venni, és felvételt nyert a soproni Eötvös-gimnáziumba. Bár jelenleg egészségi állapota miatt nem járhat közösségbe, nyelvvizsgára készül, és mindent megtesz azért, hogy erősítse tüdejét.

Hogy telnek a hétköznapok? - tettük fel a kérdést.

Fotó: Grebenár Bernadett

- Legózom, sétálgatok, próbálom edzeni a tüdőmet, hogy jobban kapjam a levegőt. Nem adhatom fel, hiszen a transzplantáció hege naponta emlékeztet arra, hogy küzdenem kell tovább – meséli.

Az apró lépések, a mindennapi gyakorlás és a család támogatása adja számára az erőt. Különösen három és fél éves húga, Anna, aki sosem hagyja magára, derűjével pedig nemcsak Boti napjait, hanem a klinika mindennapjait is beragyogja.

Minden nehézség ellenére a tinédzser megőrizte optimizmusát. Amikor arról kérdeztük, mit szeretne először tenni, ha megerősödik, csak ennyit mondott: „Repülni." Hogy hová, az lényegtelen, a szabadság érzése a fontos.

Hisz a teljes felépülésben, hihetetlen ereje van. Orvosai szerint olyan empátiát hordoz magában, amit csak az tud, aki belülről élte át ezt a küzdelmet

– osztotta meg velünk édesanyja.