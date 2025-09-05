Tudja mit jelentenek ezek a ritkán használt szavak? - kvíz

szeptember 5., péntek

Tegye próbára tudását! Lehet, hogy ez a kvíz Önön is kifog.

Kisalföld.hu

Mennyire ismeri az idegen vagy ritkán használt régies szavakat? Most kiderül a 10+1 kérdésből álló kvízünkből. Próbálja ki és tesztelje tudását!

kvíz
Találja ki mi a szavak jelentése! Kvízre fel! Fotó: Shutterstock

Induljon a kvíz!

1.
Mit jelent a majrévas kifejezés
2.
Mit jelent a parasztelosztó kifejezés?
3.
Mit jelent a prósza kifejezés?
4.
Mit jelent a kupakos kifli kifejezés?
5.
Mit jelent a csekmetes kifejezés?
6.
Mit jelent a tixo kifejezés?
7.
Mit jelent a stelázsi kifejezés?
8.
Mit jelent a rekamié kifejezés?
9.
Mit jelent a stika kifejezés?
10.
Mit jelent a kuszpitol kifejezés?
11.
Mit jelent a stázsolni kifejezés?

 

