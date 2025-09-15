51 perce
Ügyességi és gyorsulási futamok: tizedszer dübörögtek a traktorok a településen
Sopronhorpács idén igazán különleges jubileumot ünnepelt: immár tizedik alkalommal rendezték meg a település legnépszerűbb eseményét, a traktoros napot. A rendezvény a falu és környéke egyik meghatározó közösségi ünnepévé vált, amely nemcsak a gazdák és traktorosok körében aratott sikert, hanem családok százait vonzza évről évre.
Talabér Jenő polgármester elmondása szerint az ötlet több mint egy évtizede született, amikor Sopronhorpács és az alföldi Csólyospálos kapcsolatba léptek. A barátság egyik gyümölcseként indult útjára a helyi traktoros nap, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvendett.
Hagyományos traktorosnap
- Sok helyen van fesztivál, mi pedig úgy gondoltuk, Sopronhorpácsnak is szüksége van egy saját hagyományra. Mivel Csólyospáloson nagy múltra tekintett vissza a traktoros verseny, mi is átvettük, és azóta minden évben megrendezzük – idézte fel a 11 évvel ezelőtt történteket a polgármester.
Az idei rendezvény fő attrakciója is a traktorverseny volt, ahol a résztvevők ügyességi és gyorsulási futamokban mérték össze tudásukat. A pályát gondosan előkészítették: a versenyzőknek egy közel 150 méteres szakaszon kellett szlalomozniuk a gépekkel, majd pontos manőverezéssel érinteni különböző akadályokat, végül pedig hátramenetben „garázsba” tolatni. A gyorsulási versenyek is mindig hatalmas izgalmat tartogatnak, hiszen két traktor áll rajthoz egyszerre, és a közönség hangos buzdítás közepette figyelheti, ki ér célba elsőként.
A program azonban nemcsak a gazdáknak, hanem a családoknak is szórakozást kínált. A gyerekek számára traktorozási lehetőség, légvár, kis vonat és számos játék állt rendelkezésre, sőt a helyi vállalkozások támogatásának köszönhetően a bátrabbak a hatalmas, 300-400 lóerős John Deere traktorokra is felülhettek. A délután a kulturális és zenei programoké volt. Környékbeli egyesületek, amatőr művészeti csoportok, és ismert zenekarok és társulatok gondoskodtak a jó hangulatról. A péntek este fénypontjaként egy fiatal rockegyüttes (Visionless Humanity) után a legendás Lord adott fergeteges koncertet, amelyre a térségből és távolabbról is sok vendég érkezett.
A polgármester szerint a rendezvény népszerűsége annak köszönhető, hogy minden generáció megtalálhatta benne a számára érdekes programot.
- A gyerekek örömüket lelték a traktorozásban és a játékokban, a felnőttek pedig a versenyekben és a koncertekben. Jó volt látni, hogy a falu apraja-nagyja, sőt a környékbeli települések lakói is együtt ünnepeltek – hangsúlyozta Talabér Jenő.
A traktoros nap Sopronhorpácson tehát az elmúlt tíz évben nemcsak hagyománnyá vált, hanem igazi közösségi erőforrássá is, amely összehozza a helyieket, megerősíti a testvértelepülési kapcsolatokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a falu nevét még szélesebb körben megismerjék.