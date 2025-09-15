Ügyességi és gyorsulási futamok: tizedszer dübörögtek a traktorok a településen

Talabér Jenő polgármester elmondása szerint az ötlet több mint egy évtizede született, amikor Sopronhorpács és az alföldi Csólyospálos kapcsolatba léptek. A barátság egyik gyümölcseként indult útjára a helyi traktoros nap, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvendett.

Egy hagyomány, amely közösséget teremt Sopronhorpácson, traktorosok vetélkedtek a településen Fotó: Horvath Photo

Hagyományos traktorosnap

- Sok helyen van fesztivál, mi pedig úgy gondoltuk, Sopronhorpácsnak is szüksége van egy saját hagyományra. Mivel Csólyospáloson nagy múltra tekintett vissza a traktoros verseny, mi is átvettük, és azóta minden évben megrendezzük – idézte fel a 11 évvel ezelőtt történteket a polgármester.

Az idei rendezvény fő attrakciója is a traktorverseny volt, ahol a résztvevők ügyességi és gyorsulási futamokban mérték össze tudásukat. A pályát gondosan előkészítették: a versenyzőknek egy közel 150 méteres szakaszon kellett szlalomozniuk a gépekkel, majd pontos manőverezéssel érinteni különböző akadályokat, végül pedig hátramenetben „garázsba” tolatni. A gyorsulási versenyek is mindig hatalmas izgalmat tartogatnak, hiszen két traktor áll rajthoz egyszerre, és a közönség hangos buzdítás közepette figyelheti, ki ér célba elsőként.

A közönség hangos buzdítás közepette figyelheti, ki ér célba elsőként. Fotó: Horvath Photo

A program azonban nemcsak a gazdáknak, hanem a családoknak is szórakozást kínált. A gyerekek számára traktorozási lehetőség, légvár, kis vonat és számos játék állt rendelkezésre, sőt a helyi vállalkozások támogatásának köszönhetően a bátrabbak a hatalmas, 300-400 lóerős John Deere traktorokra is felülhettek. A délután a kulturális és zenei programoké volt. Környékbeli egyesületek, amatőr művészeti csoportok, és ismert zenekarok és társulatok gondoskodtak a jó hangulatról. A péntek este fénypontjaként egy fiatal rockegyüttes (Visionless Humanity) után a legendás Lord adott fergeteges koncertet, amelyre a térségből és távolabbról is sok vendég érkezett.

A polgármester szerint a rendezvény népszerűsége annak köszönhető, hogy minden generáció megtalálhatta benne a számára érdekes programot.

A helyi traktoros nap is töretlen népszerűségnek örvend. Fotó: Horvath Photo

- A gyerekek örömüket lelték a traktorozásban és a játékokban, a felnőttek pedig a versenyekben és a koncertekben. Jó volt látni, hogy a falu apraja-nagyja, sőt a környékbeli települések lakói is együtt ünnepeltek – hangsúlyozta Talabér Jenő.

A traktoros nap Sopronhorpácson tehát az elmúlt tíz évben nemcsak hagyománnyá vált, hanem igazi közösségi erőforrássá is, amely összehozza a helyieket, megerősíti a testvértelepülési kapcsolatokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a falu nevét még szélesebb körben megismerjék.

