Ne készüljenek drága fotók!

1 órája

Ez minden autóst érint, itt a trafiboxok legfrissebb listája Győr-Moson-Sopronban

Címkék#trafibox#sebességcsökkentés#sebesség túllépés#sebességmérő traffipax#sebességkorlátozás#sebességmérés

Mosonmagyaróváron és Fertőszentmiklóson és Fertőszéplakon három trafibox is figyeli az út mellett az elhaladó járműveket. Nem lehet tudni mikor van mérőműszer a tárolóban, így érdemes betartani a sebességkorlátozást.

Kisalföld.hu

Több mint kétszáz trafibox inti a sebességkorlátozás betartására a közlekedőket. Az utóbbi időben Győr-Moson-Sopronban is több ilyen mérőhelyet alakítottak ki és továbbiak telepítése is tervben van. Az eszközök előnye, hogy a gépjármű vezetők nem tudhatják, hogy mikor van mérőberendezés a dobozban így az érintett útszakaszokon minden áthaladáskor figyelniük kell a sebességükre. Mutatjuk, hol vannak térségünkben trafiboxok.

trafibox
Beválik a trafibox. Győr-Moson-Sopronban már idén is többet ki helyeztek és továbbiakat is terveznek.
Fotó: Ádám János / Forrás: Mediaworks Archívum

Új és tervezett trafiboxok

A sebességmérés egyik legmodernebb megoldása a trafibox. Sok településen segített már megregulázni a forgalmat és biztonságosabbá tenni a közlekedést az ott élőknek.  Sopronban márciusban jelentették be, hogy három kiemelt helyszínre kerülnek trafiboxok. Győrben április elején a Bajcsy-Zsilinszky utca két szakaszán, az 1-es főúton telepítettek ilyen tárolókat. Augusztus végén pedig arról írtunk, hogy négy rábaközi település kap támogatást arra, hogy trafiboxokat alakítson ki. A trafiboxok országos listájának legfrissebb verziója a vezess.hu-n olvasható.

17 trafibox Győr-Moson-Sopronban

FertőbozFő utca 69.
FertőhomokAkác utca 72.
FertőszentmiklósÚjtelep utca 12.
FertőszentmiklósVadász utca 14.
FertőszentmiklósRákóczi utca 71.
GyőrBárka utca ‒ Víztükör utca kereszteződése
HegykőKossuth Lajos utca 99.
MezőörsFő út 10.
MezőörsFő út 93.
FertőszéplakSoproni utca 16.
FertőszéplakNagy Lajos utca 16.
FertőszéplakPetőfi Sándor utca 25.
Mosonmagyaróvár Tűzliliom utca 59.
Mosonmagyaróvár Fertősor 56.
Mosonmagyaróvár Károly út 44.
GönyűBajcsy-Zsilinszky utca 3.
GönyűBajcsy-Zsilinszky utca 54.

 

