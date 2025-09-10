1 órája
Ez minden autóst érint, itt a trafiboxok legfrissebb listája Győr-Moson-Sopronban
Mosonmagyaróváron és Fertőszentmiklóson és Fertőszéplakon három trafibox is figyeli az út mellett az elhaladó járműveket. Nem lehet tudni mikor van mérőműszer a tárolóban, így érdemes betartani a sebességkorlátozást.
Több mint kétszáz trafibox inti a sebességkorlátozás betartására a közlekedőket. Az utóbbi időben Győr-Moson-Sopronban is több ilyen mérőhelyet alakítottak ki és továbbiak telepítése is tervben van. Az eszközök előnye, hogy a gépjármű vezetők nem tudhatják, hogy mikor van mérőberendezés a dobozban így az érintett útszakaszokon minden áthaladáskor figyelniük kell a sebességükre. Mutatjuk, hol vannak térségünkben trafiboxok.
Új és tervezett trafiboxok
A sebességmérés egyik legmodernebb megoldása a trafibox. Sok településen segített már megregulázni a forgalmat és biztonságosabbá tenni a közlekedést az ott élőknek. Sopronban márciusban jelentették be, hogy három kiemelt helyszínre kerülnek trafiboxok. Győrben április elején a Bajcsy-Zsilinszky utca két szakaszán, az 1-es főúton telepítettek ilyen tárolókat. Augusztus végén pedig arról írtunk, hogy négy rábaközi település kap támogatást arra, hogy trafiboxokat alakítson ki. A trafiboxok országos listájának legfrissebb verziója a vezess.hu-n olvasható.
17 trafibox Győr-Moson-Sopronban
|Fertőboz
|Fő utca 69.
|Fertőhomok
|Akác utca 72.
|Fertőszentmiklós
|Újtelep utca 12.
|Fertőszentmiklós
|Vadász utca 14.
|Fertőszentmiklós
|Rákóczi utca 71.
|Győr
|Bárka utca ‒ Víztükör utca kereszteződése
|Hegykő
|Kossuth Lajos utca 99.
|Mezőörs
|Fő út 10.
|Mezőörs
|Fő út 93.
|Fertőszéplak
|Soproni utca 16.
|Fertőszéplak
|Nagy Lajos utca 16.
|Fertőszéplak
|Petőfi Sándor utca 25.
|Mosonmagyaróvár
|Tűzliliom utca 59.
|Mosonmagyaróvár
|Fertősor 56.
|Mosonmagyaróvár
|Károly út 44.
|Gönyű
|Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
|Gönyű
|Bajcsy-Zsilinszky utca 54.