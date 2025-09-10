Ez minden autóst érint, itt a trafiboxok legfrissebb listája Győr-Moson-Sopronban

Több mint kétszáz trafibox inti a sebességkorlátozás betartására a közlekedőket. Az utóbbi időben Győr-Moson-Sopronban is több ilyen mérőhelyet alakítottak ki és továbbiak telepítése is tervben van. Az eszközök előnye, hogy a gépjármű vezetők nem tudhatják, hogy mikor van mérőberendezés a dobozban így az érintett útszakaszokon minden áthaladáskor figyelniük kell a sebességükre. Mutatjuk, hol vannak térségünkben trafiboxok.

Beválik a trafibox. Győr-Moson-Sopronban már idén is többet ki helyeztek és továbbiakat is terveznek.

Fotó: Ádám János / Forrás: Mediaworks Archívum

Új és tervezett trafiboxok

A sebességmérés egyik legmodernebb megoldása a trafibox. Sok településen segített már megregulázni a forgalmat és biztonságosabbá tenni a közlekedést az ott élőknek. Sopronban márciusban jelentették be, hogy három kiemelt helyszínre kerülnek trafiboxok. Győrben április elején a Bajcsy-Zsilinszky utca két szakaszán, az 1-es főúton telepítettek ilyen tárolókat. Augusztus végén pedig arról írtunk, hogy négy rábaközi település kap támogatást arra, hogy trafiboxokat alakítson ki. A trafiboxok országos listájának legfrissebb verziója a vezess.hu-n olvasható.