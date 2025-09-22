szeptember 22., hétfő

Audi Hungaria Iskolaközpont

2 órája

Továbbtanulási lehetőségek a győri pályaorientációs kiállításon - fotók

Címkék#Audi Hungaria Iskolaközpont#pályaorientációs#egyetem#diák#program

Pályaorientációs kiállítást rendeztek hétfőn a győri Audi Hungaria Iskolaközpontban.

Kisalföld.hu
Továbbtanulási lehetőségek a győri pályaorientációs kiállításon - fotók

Fotó: Csapó Balázs

A rendezvényen több mint 25 hazai és nemzetközi kiállító vett részt az iskolaközpont tornacsarnokában. Jellemzően osztrák, német és hazai egyetemek települtek ki, de voltak különböző cégek is, amelyek duális képzést biztosítanak középiskolás diákoknak. A pályaválasz előtt álló érdeklődő fiataloknak kiváló lehetőséget jelentett a program, hogy képet kapjanak az aktuális továbbtanulási lehetőségekről.

Továbbtanulási lehetőségek a győri pályaorientációs kiállításon

Fotók: Csapó Balázs

 

