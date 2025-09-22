Továbbtanulási lehetőségek a győri pályaorientációs kiállításon - fotók

A rendezvényen több mint 25 hazai és nemzetközi kiállító vett részt az iskolaközpont tornacsarnokában. Jellemzően osztrák, német és hazai egyetemek települtek ki, de voltak különböző cégek is, amelyek duális képzést biztosítanak középiskolás diákoknak. A pályaválasz előtt álló érdeklődő fiataloknak kiváló lehetőséget jelentett a program, hogy képet kapjanak az aktuális továbbtanulási lehetőségekről.