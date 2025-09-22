Audi Hungaria Iskolaközpont
Továbbtanulási lehetőségek a győri pályaorientációs kiállításon - fotók
Pályaorientációs kiállítást rendeztek hétfőn a győri Audi Hungaria Iskolaközpontban.
Fotó: Csapó Balázs
A rendezvényen több mint 25 hazai és nemzetközi kiállító vett részt az iskolaközpont tornacsarnokában. Jellemzően osztrák, német és hazai egyetemek települtek ki, de voltak különböző cégek is, amelyek duális képzést biztosítanak középiskolás diákoknak. A pályaválasz előtt álló érdeklődő fiataloknak kiváló lehetőséget jelentett a program, hogy képet kapjanak az aktuális továbbtanulási lehetőségekről.
Továbbtanulási lehetőségek a győri pályaorientációs kiállításonFotók: Csapó Balázs
