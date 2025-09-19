A történelem sodrásában Hegyeshalom: tíz éve érte el a menekülthullám

Vannak olyan települések, amelyeket különösképpen érintett és érint a történelem, valahogy mindig annak a részeivé válnak, nem tudják kikerülni a sorsfordító pillanatokat.

A történelem sodrásában Hegyeshalom: az elmúlt évszázadban több menekülthullám is elérte a települést

Fotó: Kerekes István

A történelem sodrásában

Ilyen és ilyen is volt mindig (főként Trianon után) Hegyeshalom is, mely több mint egy évszázada az ország peremén találta magát, sajnos nem egyedülállóan. Határ menti település jellegéből adódóan pedig mindig kihívások elé nézett. A második világháború idején, 1956-ban, a rendszerváltás előtt és után is, és ha a schengeni csatlakozás hozott is enyhülést, amikor csak a jobb minőségű útra kanyarodva éreztük, hogy átléptük a határt, az azóta eltelt időszak sem hagyta hátradőlni az ott élőket és a falu vezetését. Mert csak jött a pandémia, a száj- és körömfájásvírus, és évente az egyre erősödő tranzitforgalom is ad feladatot.

Tíz éve éppen szintén „reflektorfénybe” került a határ menti nagyközség. Menekültek százezrei érkeztek a helyi vasútállomásra, hogy a mintegy másfél kilométeres szakaszt megtéve a faluban, a kerékpárúthoz csatlakozva a határnál elhagyják Magyarországot Ausztria irányába.

Újságíróként magam is jól emlékszem azokra a nem mindennapi pillanatokra, amit sok helyivel és környékbelivel együtt éltünk meg. Sokakban túltengett a segíteni akarás szándéka, hogy a háborúból érkezőknek segítő jobbot nyújtsanak. Találkozhattunk édesanyákkal, önkéntesekkel, civil szervezetek képviselőivel, aztán jöttek Ausztriából is adományokkal. Ahogy Szőke László hegyeshalmi polgármesterben, úgy sokunkban is az összefogás érzése maradt meg, hogy ott és akkor, abban a történelmi momentumban ha kellett, vizet, takarót, ruhát adtunk, szendvicset pakoltunk. Ott és akkor mi is kicsit a történelem részeivé váltunk.