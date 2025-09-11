szeptember 11., csütörtök

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Címkék#Győr-Moson-Sopron megye#helyszínek#időpontok#véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Fotó: Csillag Zsuzsanna

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

Győr:

  • Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 15. 07:00 - 15:30
  • Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 16. 07:00 - 15:30
  • Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 17. 07:00 - 15:30
  • Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 18. 07:00 - 17:30
  • Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 19. 07:00 - 13:30

Sopron:

  • Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 15. 08:00 - 13:30
  • Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 16. 08:00 - 13:30
  • Hit Gyülekezet Sopron (Kőszegi u. 16) szeptember 15. 15:30 - 18:30
  • Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 17. 08:00 - 13:30

Csorna:

  •  Csorna, Műv.Központ (Szent István tér 36.) szeptember 15. 12:00 - 18:00

Ágfalva:

  •  Ágfalva Fogadó (Daágh út 1) szeptember 16. 15:30 - 18:30

Nyúl:

  • Nyúl, Pilinszky János Általános Iskola (Jókai u. 21.) szeptember 16. 16:00 - 19:00

Sopronhorpács:

  •  Sopronhorpács Művelődési Ház (Fő utca 8.) szeptember 17. 15:30 - 18:30

Dunaszeg:

  • Dunaszeg, Művelődési Ház (Fő u. 2.) szeptember 17. 16:00 - 19:00

Bőny:

  •  Bőny, Faluház (Szabadság u. 33.) szeptember 18. 15:00 - 19:00

Lébény:

  •  Lébény Általános Iskola (Iskola Köz 1.) szeptember 19. 15:00 - 19:00

 

