Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.
Fotó: Csillag Zsuzsanna
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
Győr:
- Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 15. 07:00 - 15:30
- Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 16. 07:00 - 15:30
- Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 17. 07:00 - 15:30
- Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 18. 07:00 - 17:30
- Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) szeptember 19. 07:00 - 13:30
Sopron:
- Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 15. 08:00 - 13:30
- Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 16. 08:00 - 13:30
- Hit Gyülekezet Sopron (Kőszegi u. 16) szeptember 15. 15:30 - 18:30
- Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) szeptember 17. 08:00 - 13:30
Csorna:
- Csorna, Műv.Központ (Szent István tér 36.) szeptember 15. 12:00 - 18:00
Ágfalva:
- Ágfalva Fogadó (Daágh út 1) szeptember 16. 15:30 - 18:30
Nyúl:
- Nyúl, Pilinszky János Általános Iskola (Jókai u. 21.) szeptember 16. 16:00 - 19:00
Sopronhorpács:
- Sopronhorpács Művelődési Ház (Fő utca 8.) szeptember 17. 15:30 - 18:30
Dunaszeg:
- Dunaszeg, Művelődési Ház (Fő u. 2.) szeptember 17. 16:00 - 19:00
Bőny:
- Bőny, Faluház (Szabadság u. 33.) szeptember 18. 15:00 - 19:00
Lébény:
- Lébény Általános Iskola (Iskola Köz 1.) szeptember 19. 15:00 - 19:00
