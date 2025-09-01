Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

2025.09.02., Győrszentiván - Kossuth Lajos Művelődési Ház - 14.30-19.00

2025.09.03., Ikrény - Általános Iskola - 16.00-19.00

2025.09.04. - Máriakálnok - Közösségi Ház - 16.00-19.00

2025.09.05. - Pázmándfalu - Önkormányzati Hivatal - 16.00-19.00

2025.09.06. - RETRO véradás - Regionális Vérellátó Központ Győr - 8.00-14.00