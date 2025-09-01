Minden csepp számít
2 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.
Fotó: Csillag Zsuzsanna
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
2025.09.02., Győrszentiván - Kossuth Lajos Művelődési Ház - 14.30-19.00
2025.09.03., Ikrény - Általános Iskola - 16.00-19.00
2025.09.04. - Máriakálnok - Közösségi Ház - 16.00-19.00
2025.09.05. - Pázmándfalu - Önkormányzati Hivatal - 16.00-19.00
2025.09.06. - RETRO véradás - Regionális Vérellátó Központ Győr - 8.00-14.00
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre